Nov odpoklic izdelka v Mercatorju

Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je iz prodaje odpoklicala začinjene piščančje peruti (sveže, toplotno neobdelano), ki so bile v prodaji v Mercatorjevem hipermarketu Velenje. V okviru uradnega nadzora so namreč v živilu odkrili salmonelo.

Odpoklicane začinjene piščančje peruti so bile pripravljene in v prodaji 16. julija z rokom uporabe do 18. julija.

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin kupcem priporoča, da živila, če so ga doma zamrznili, ne zaužijejo, temveč ga zavržejo ali vrnejo na mesto prodaje.