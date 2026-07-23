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    Odpoklic žele dražejev

    Gre za žele dražeje slovenskega dobavitelja Startrade, ki vsebujejo neodobreno novo živilo – ekstrakt konoplje, ki ni dovoljen za trg EU.
    Fotografija je simbolična. FOTO: Shutterstock
    Galerija
    Fotografija je simbolična. FOTO: Shutterstock
    STA
    23. 7. 2026 | 08:38
    23. 7. 2026 | 08:45
    1:06
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    Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je prek sistema prejela informacijo o proizvodnji neskladnega živila v Sloveniji. Gre za žele dražeje slovenskega dobavitelja Startrade, ki vsebujejo neodobreno novo živilo – ekstrakt konoplje, ki ni dovoljen za trg EU. Živilo je zato v postopku umika iz prometa.

    Odpoklicani so izdelki Strawberry Dream Strong, Solid CBD oil in Hemp Cubes Red.

    Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin kupcem svetuje, da izdelka ne zaužijejo, temveč ga zavržejo ali vrnejo na mesto nakupa, so še sporočili iz uprave.

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