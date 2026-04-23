Odpoklic živila v Mercatorju, opozorilo za alergike

Podjetje Mercator je iz prodaje odpoklicalo kroglice s suhimi slivami, marelicami in kakavovim polnilom Active Zone (144 g) ter kroglice s suhimi slivami, datlji in kakavovim prelivom Active Zone (144 g) srbskega proizvajalca Agranela, ker na oznaki proizvoda ni opozorila za potrošnika, da proizvod vsebuje mlečne beljakovine.

Serijska oznaka kroglic s suhimi slivami, marelicami in kakavovim polnilom je 8605028609550, kroglic s suhimi slivami, datlji in kakavovim prelivom pa 8605028609567.

Podjetje kupce, ki imajo alergijo na mlečne beljakovine, poziva, da izdelka ne uporabljajo. Izdelek je varen za potrošnike, ki niso občutljivi na mlečne beljakovine, so še sporočili iz Mercatorja.