Odpoklicana še tri živila

Zveza potrošnikov Slovenije (ZPS) je naznanila odpoklice več živil. Med njimi je sezamovo seme Daco Bello proizvajalca Daco France, ki ga prodajajo v trgovinah E. Leclerc. V sezamu so namreč zaznali preseženo mejno vrednost klorpirifos-etila. ZPS potrošnikom svetuje, naj živila ne uporabljajo, treba ga je zavreči. Lahko ga vrnejo v trgovino, kjer so ga kupili in zahtevajo vračilo kupnine.

Drugi odpoklicani izdelek je kakavov pripravek Torras proizvajalca Chocolates Torras iz Španije, ki ga distribuira podjetje Mar-t. Razlog odpoklica je prisotnost nedovoljenega aditiva maltitol (E965). ZPS svetuje, da živilo zavržete ali vrnete v trgovino.

Odpoklican je tudi mača čaj proizvajalca Fujian Blue Lake Foods iz Kitajske, ki ga uvažajo in prodajajo v trgovinah Asia Supermarket. V mletem čaju so namreč zaznali previsoko vsebnost aluminija. Mačo je treba zavreči oziroma vrniti na mesto nakupa.