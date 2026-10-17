Nevarne kemikalije v obleki, kozmetiki, igračah: kje je največ odpoklicev?

Kemikalijam v potrošniških izdelkih se ne moremo izogniti, a mnoge od njih predstavljajo tveganje za zdravje. Prevladujejo ostanki škropiv v živilih ter nevarne kemikalije v igračah, tekstilu, obutvi, nakitu. Večina izdelkov, ki jih zaradi kemičnega tveganja umaknejo s polic, prihaja iz Kitajske. Od ministrstva za notranje zadeve in javno upravo smo pridobili evidenco izdelkov, ki so jih različne slovenske nadzorne ustanove odpoklicale ali umaknile s trga. Kemična tveganja so eden najpogostejših razlogov za umik ali odpoklic izdelka. Nevarne kemikalije se pojavljajo v živilih, igračah, kozmetiki, tekstilu, nakitu in drugih izdelkih. Poročali smo o odpoklicih živil, pri čemer so glede kemičnih tveganj predvsem pri sadju in zelenjavi – najpogosteje pri paprikah, zamrznjenih jagodah in ...