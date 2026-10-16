Odpoklici prehranskih dopolnil zaradi nevarnih učinkovin in premalo vitaminov

Odpoklici prehranskih dopolnil zdravstvenega inšpektorata kažejo, da lahko ta vsebujejo nedovoljene učinkovine in ostanke­ pesticidov, ki so lahko zdravju škodljivi. Med razlogi za umik s polic je tudi zavajajoča deklaracija, ki obljublja več vitaminov, kot jih dejansko ima izdelek. Posebej sporen je nakup prehranskih dopolnil prek spleta. Pridobili smo podatke zdravstvenega inšpektorata o odpoklicih in umikih prehranskih dopolnil med letom 2020 in 1. julijem letos. Po dostopnih podatkih je bilo v tem času odpoklicanih in umaknjenih 56 prehranskih dopolnil, pri enem je distributer popravil deklaracijo. Odpoklic Nevarnih Prehranskih DopolnilNajveč ukrepov glede prehranskih dopolnil je zdravstveni inšpektorat izrekel leta 2021. Takrat so evropski nadzorniki v različnih surovinah in končnih ...