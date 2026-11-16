Odpovedala se je dediščini po mami, nato pa je oče hišo prepustil sestri

Po materini smrti se je bralka znašla v zapletenih družinskih odnosih. Oče in sestra sta jo prepričevala, naj se odpove dedovanju družinske hiše, saj je ob ločitvi že dobila svojo nepremičnino. Da bi ohranila dobre odnose, se je kljub nasprotovanju odvetnika odločila za odpoved dedovanju.

Pri tem se je zanašala na sestrino zagotovilo, da bo po očetovi smrti dobila, kar ji pripada. Toda pozneje je izvedela, da sta oče in sestra pri notarju sklenila pogodbo o preužitku, na podlagi katere je lastnica družinske hiše postala sestra.

Bralka se zdaj sprašuje, ali je bila pri odločitvi zavedena in ali lahko svojo odpoved dedovanju še izpodbija.

Ali je odpoved dediščini dokončna in kaj pomeni pogodba o preužitku za pravico do nujnega deleža?

Pravnik v svetovalnici portala Deloindom.si pojasnjuje, kdaj je mogoče izpodbijati dedno izjavo, katere okoliščine so pri tem odločilne in zakaj je pomembno pravočasno ukrepanje.

Celoten odgovor pravnika preberite na Deloindom.si.