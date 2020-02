Odpovedane prireditve, za obiske zaprte bolnišnice

Glede na nedavne napovedi predsednika vlade Marjana Šarca bo vlada, ki opravlja tekoče posle, danes obravnavala gradivo o ukrepih za primer večjega števila okuženih z novim koronavirusom. Doslej v Sloveniji sicer še ni potrjene nobene okužbe, pristojni pa dogajanje dnevno spremljajo. Ob tem pa izpostavljajo nujnost sorazmernosti ukrepov. STA



Zdravniki se bojijo

Zaradi povečevanja števila okužb s koronavirusom v sosednjih državah so po slovenskih bolnišnicah prepovedali obiske. FOTO: Leon Vidic/Delo



Prve odpovedi rezervacij turistov

Higienski standardi v trgovinah



V številnih trgovinah si kupci pekovske izdelke postrežejo sami. Pri tem mnogi ne uporabljajo plastičnih rokavic ali prijemalk. Ali bodo trgovske verige v zvezi s tem ukrepale – še posebno v času širitve koronavirusa?

V Mercatorju priznavajo, da se pri vseh trgovcih, ki imajo samopostrežne linije za pekovske izdelke, pojavlja težava, da nekateri kupci navodil ne upoštevajo. »Uvedbo tovrstne prodaje smo pri kupcih preverjali in najpogostejši odgovor ob neupoštevanju pravil je, da vzamejo samo pekovski izdelek, ki je namenjen njim. V prihodnjih dneh bomo kupce spet pogosteje opozarjali na pravila, ki veljajo pri takšni prodaji,« so povedali v Mercatorju. V Lidlu in Hoferju so dejali, da so njihove pekovske police oblikovane s standardi HACCP, kupce stalno in jasno z informativnimi nalepkami opozarjajo, da je uporaba rokavic pri jemanju izdelkov nujna. Morebitne dodatne ukrepe v Lidlu še proučujejo.

Ljubljana – Po slovenskih bolnišnicah so prepovedali obiske, v UKC Maribor tudi parkiranje znotraj kompleksa. Vse pogosteje so odpovedane prireditve, vse več delodajalcev preverja možnosti za delo zaposlenih od doma. Preventivni ukrepi , da bi omejili širitev virusa, katerega prisotnost v državi včeraj še ni bila potrjena, se intenzivno izvajajo.Filozofska fakulteta je skladno s priporočili ljubljanske univerze odpovedala za danes napovedano javno razpravo o sinofobiji in rasizmu, ki ju povzroča epidemija koronavirusa. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) je vzgojno-izobraževalnim ustanovam poslalo okrožnico z dodatnimi priporočili glede preventivnega ravnanja zaradi koronavirusa. »V primeru nenujnih dejavnosti naj odgovorne osebe zavodov, skladno z lastno presojo konkretnih primerov, ocenijo stopnjo tveganja in prilagodijo svoje aktivnosti,« so spet zapovedali na MIZŠ. Združenje delodajalcev Slovenije je zaradi stopnjevanja vpliva pojava novega virusa na gospodarstvo pozvalo ministra za gospodarstvo k nujnemu sklicu strokovnega sveta za konkurenčno in stabilno gospodarsko okolje, v ponedeljek ob 17.30 pa bo na ljubljanski mestni občini na pobudo SDS izredna seja odbora za zdravje in socialno varstvo, ki bo ugotavljal, kako je Ljubljana pripravljena na virus. Včeraj se je na ministrstvu za zdravje sestala koordinacijska skupina za nalezljive bolezni, danes bodo na seji vlade, ki opravlja tekoče posle, obravnavali gradivo za primer povečanja števila okuženih.Državni načrt za primer širitve nalezljive bolezni, ki je bil osvežen leta 2016, je ustrezen, ga pa bodo glede na razmere dopolnjevali, pravijo v Šarčevi vladi., predsednica zdravniške zbornice z dosedanjimi aktivnostmi odgovornih ni zadovoljna. Pravi, da je zdravnike strah, ker ni na voljo dovolj zaščitne opreme in tudi ne jasnih navodil, kam z bolniki, pri katerih sumijo, da so okuženi. Zadeve so po njenem mnenju neurejene, ponekod kaotične. Na zbornici za neustreznega označujejo tudi predlog ministrstva za zdravje , da bi bilo v enotah nujne medicinske pomoči na primarni ravni vzpostavljenih 55 vstopnih točk. Taka rešitev po mnenju zbornice vodi v nenadzorovano širjenje bolezni tako med pacienti kot med zaposlenimi zdravstvenimi delavci. Zato predlagajo, da se regijske vstopne točke organizirajo v območnih enotah Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), to je zunaj prostorov zdravstvenih domov in enot nujne medicinske pomoči. Na Švedskem so tiste, ki skrbijo za primarno zdravstveno varstvo, izključili iz postopkov jemanja brisov in obravnave potencialno okuženih, medtem ko so pri nas postavljeni v prve bojne vrste. »Zdravniki se bojijo na podlagi tega, kar je danes znanega o bolezni,« je povedala Čebašek Travnikova. Petina okuženih zboli za hudo obliko pljučnice, smrtnost med starejšimi je višja od štirih odstotkov, pljučnica pa lahko prizadene tudi mlajše.»Napovedi, kaj lahko pričakujemo, nimamo niti na globalni ravni. Ne glede na to lahko povem, da so naši hotelirji dobro pripravljeni, uvedli so dodatne higienske ukrepe in skrbijo, da so dobro obveščeni tako zaposleni kot gostje,« pravi Lea Šuligoj iz portoroškega turističnega združenja.»Podrobno spremljamo, kaj se dogaja, gostje imajo veliko vprašanj in trudimo se, da bi jim lahko dali celovite informacije. Sreča v nesreči je, da smo trenutno v nizki sezoni,« je pojasnil, predstavnik Eurotas hotelov. Do zdaj so imeli le eno odpoved rezervacije gosta z območja Balkana, ki jo pripisujejo strahu pred koronavirusom. »Upoštevamo navodila NIJZ, panika ni potrebna. Na začetek sezone se bomo pripravili kot vsako leto,« pravi optimistično., dolgoletni portoroški gostinec in lastnik hotela Tomi, ocenjuje, da je položaj zahteven. »Ta teden nismo dobili nobene rezervacije od italijanskih gostov, le nekaj Avstrijcev. Skupina 80 ljudi iz okolice Benetk je odpovedala kosilo, ki so ga naročili ob enodnevnem izletu, nekaj imamo tudi odpovedi sob. Kako bo ob veliki noči, ko pričakujemo večino italijanskih gostov, ne vem,« zaskrbljeno pravi in upa, da se bodo razmere čim prej umirile.