Odpravili bi možnost dedovanja izjemnih pokojnin

Državni zbor bo pokojninsko reformo v tretjem branju predvidoma potrjeval na oktobrski seji, torej še pravi čas, da bodo lahko upokojenci z novembrsko pokojnino dobili predvideni zimski dodatek 150 evrov. Kar pa se utegne zaplesti, če bo o noveli zakona razpisan referendum. Koalicija je odobrila obravnavo dveh opozicijskih amandmajev – da se za višjo odmero štejejo vsi otroci ter da se izjemne pokojnine ne bi mogle več dedovati po drugih predpisih.