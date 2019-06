Odpravljena prepoved Thompsonovega koncerta

Mariborski zunanji oddelek upravnega sodišča je ugodil tožbi, organizatorja koncerta hrvaškega glasbenika, ki je bil napovedan za 20. maj 2017, in odpravil izdano prepoved prijavljene javne prireditve in zadevo vrnil mariborski upravni enoti v ponovni postopek. Tožnik in organizator koncerta Milan Trol po navedbah medijev sedaj zatrjuje, da koncert Thompsona v Mariboru bo.Pred dobrima dvema letoma je bil koncert napovedan v mariborski Festivalni dvorani Lent, vendar so mariborski policisti zaradi "varnostnega tveganja" tamkajšnji upravni enoti, ki ji je takrat načelovalasedanja ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, predlagali prepoved prijavljene javne prireditve.O varnostnih razlogih za odpoved koncerta so takrat razpravljali v parlamentu, po objavi intervjuja na nacionalni televiziji je zaradi pritiskov z mesta urednika Tednika odstopil avtor pogovora. Marko Perković Thompson s svojim repertoarjem in nastopi razdvaja javnost, marsikje po Evropi tudi ne sme nastopati.