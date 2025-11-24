Odprl se je knjižni sejem, Schwentnerjeva nagrada Andreju Blatniku

»Knjižni sejem je prostor, v katerem slavimo knjigo, ki je srce vsake kulture. Obiskovalci pa so utrip tega srca, ki sejem in knjige naredijo žive,« je na tiskovni konferenci pred knjižnim sejmom povedala njegova direktorica Helena Kraljič. Da to neizpodbitno drži, smo se prepričali prepričali danes dopoldne, ko je – dan prej, kot je bilo v navadi doslej – odprl vrata.

Na uradnem odprtju so nocoj podelili prvo od več nagrad, in sicer Schwentnerjevo za življenjsko delo na področju založništva in knjigotrštva. Štiričlanska komisija jo je »zaradi izjemnega, celovitega in trajnega prispevka k razvoju slovenskega založništva – avtorskega, uredniškega, teoretskega in pedagoškega – ter zaradi vztrajnega razmisleka o knjigi kot kulturnem in miselnem prostoru« namenila uredniku, pisatelju, teoretiku in predavatelju Andreju Blatniku. Slavnostna govornica je bila ministrica za kulturo Asta Vrečko, iz države v fokusu pa državna sekretarka za kulturne odnose na madžarskem ministrstvu za kulturo in inovacije Anita Kiss-Hegyi.

»Dodatni sejemski dan ne pomeni zgolj daljšega obratovalnega časa največje slovenske knjigarne, omogoča nam tudi še bogatejši program in več prostora za obisk šol; danes se je sejma udeležilo kar nekaj skupin šolskega knjigosleda,« je za Delo povedal Jaka Gerčar, predstavnik Zbornice knjižnih založnikov in knjigotržcev pri GZS ter član programskega odbora Slovenskega knjižnega sejma (SKS). Zanj je sejem tudi prostor, v katerem »se panoga sreča, prebere in premisli, kje smo in kam gremo«.

Kot pravi, sejem vsako leto raste – ne le po obsegu, temveč tudi v ambiciji. Tokrat sodelujejo štirje razstavljavci več kot lani, skupno jih je 114. »Najem razstavnega prostora je v primerjavi z lanskim letom celo nekoliko cenejši, če ga preračunamo na dan trajanja sejma,« je zatrdil Gerčar. Obenem se je razstavna površina povečala, več prostora je namenjenega državi v fokusu in mestu v gosteh – tokrat sta to Madžarska in Celje. Ker sejem ni le prostor prodaje, ampak tudi druženja, so razširili še sejemsko kavarno, del programa, skupno bo več kot 300 dogodkov – od strogo strokovnih do poljudnejših tematskih – z domačimi in tujimi gosti, bo zaživel tudi na ploščadi pred vhodom.

Kljub dokaj zgodnji uri in še nekaj zadnjim tehničnim pripravam je bil sejem sredi dneva že precej živ. FOTO: Blaž Samec/Delo

Vzgajanje mladih bralcev

Pred vhodom se je, ko smo se tja odpravili nekaj ur po odprtju sejma, v času kosila kar gnetlo šolskih otrok. Razpravljali so o knjigah, ki so jih videli in kupili na sejmu ali tistih, ki jih še bi, če jim zanje ne bi zmanjkalo denarja. Med sprehodom med stojnicami smo naleteli na še več skupin šolarjev: nekatere so strnjene, skupaj z učiteljicami, z zanimanjem spremljale predstavitve posameznih založb in njihovih knjig, druge so že razkropljene uživale prosti čas za samostojne obhode in nakupe – takšnih gručic nadobudnih bralcev smo srečali kar nekaj.

Vodeni ogledi za šolske skupine potekajo med tednom v dopoldanskem času okviru Knjigosleda ter vključujejo obisk štirih postaj. Kot sta nam zatrdili prodajalki na stojnici največje slovenske založbe, ki jo zagledamo takoj ob vstopu na sejem, se je dotlej tam zvrstilo veliko šolskih skupin. »Otroci zelo radi hodijo med knjigami in jih kupujejo, to je zelo lepo opazovati,« je povedala ena, druga je dodala, da to počnejo s strastjo in izrazila navdušenje, da se tudi današnji otroci še navdušujejo nad čarovniško sago o Harryju Potterju. Večinoma zapravljajo za žepnice, če je treba, si med seboj posojajo in zbirajo denar, nekaterim pa ga starši za popotnico dajo več. »Vidi se, da jim za knjige ni težko dati denarja,« je še dodala. »Knjige so postale zelo drage,« nam je pozneje dejala mama dveh otrok, na katero smo naleteli večkrat, »in knjižni sejem je edina priložnost, da jih lahko kupimo ceneje«. Z družino se je zato posebej zaradi sejma s Ptuja pripeljala v Ljubljano.

Na razstavi 50 proti 50 si je mogoče ogledati madžarske izvirnike ter njihove slovenske prevode. FOTO: Blaž Samec/Delo

Prej omenjene šolske skupine sicer zaidejo tudi na stojnico države v fokusu Madžarske. Do našega obiska sta se po pripovedovanju prostovoljke, s katero smo izmenjali nekaj besed, tam oglasili dve. Študentka slavistike v Ljubljani, ki prihaja iz zamejstva, a njena družina ne govori slovensko, je pritrdila sklepanju, da madžarska literatura pri nas ni tako znana, čeprav nam je sosednja. Da bi nam jo z madžarsko kulturo širše približali, si prizadeva Lizstov inštitut. Država v fokusu, ki na razstavi 50 proti 50 postavlja na ogled madžarske izvirnike in slovenske prevode, bo na sejmu vpogled v svojo sodobno književnost ponudila s petnajstimi dogodki, tudi z nastopom pisatelja Pétra Nádasa; na nocojšnjem odprtju sejma je denimo nastopil Madžarski državni folklorni ansambel, za katerega lahko skoraj z gotovostjo trdimo, da smo ga ujeli med generalko na glavnem odru.

Za vsakogar nekaj

Kljub precej zgodnji uri in še nekaj zadnjim tehničnim pripravam je bil sejem že precej živ, hkrati pa prav zaradi te ure pregleden in prehoden. Videti je bilo nemalo znanih obrazov, zlasti iz sveta literature, tudi nekaj dogodkov je že potekalo in so bili dobro obiskani, na primer pesniško branje ob 20-letnici revije za poezijo in poetično Poetikon na pisateljskem odru.

Nedaleč stran nas je prestregel pesnik ter glavni in odgovorni urednik založbe Črna skrinjica Dejan Koban in nam predstavil njene novosti, ob tem je postregel z zanimivo in prikupno prispodobo. Mizar mu je namreč za stojnico izdelal škatle z več razdelki za knjige kot dogovorjeno, zato so zdaj videti kot panji, knjige so kot satnice, broške z verzi iz njih, posejane po mizi, so kot cvetovi, bralci pa so torej – čebele.

V stranski dvorani, kjer domuje v času letošnjega sejma, Koban ne pričakuje večjega obiska kot lani v glavni, saj že tako k njemu zaradi narave založbe – specializacije za poezijo – zaide manj ljudi. Najdejo pa se takšni, ki iščejo prav to, kot na primer študent medijske produkcije Boris iz Harkova, ki v Sloveniji živi tri leta in pol. »Zanima me umetnost, na sejem sem prišel predvsem po pesniške knjige, ki so zunaj okvira, bolj nestandardne, ne takšne, kot jih najdeš v vsaki knjigarni ali so bestselerji. Zdaj bom mogoče šel poiskat še knjige o umetnosti, zgodovini, zanima me film ...« nam je povedal po nakupu ene od pesniških zbirk.

Letos je sejem obiskal prvič. »Zdi se mi zelo lepo, da so organizirani taki dogodki. Je pa kar veliko, tega nisem pričakoval,« je delil prvi vtis in dodal: »Vedel sem, da je Gospodarsko razstavišče veliko, da je tukaj toliko založb in tako dobra izbira, pa ne. Našel sem že precej knjig, ki bi me zanimale, tako da na sejmu vsakdo najde nekaj zase.« O tem, ali se bo udeležil katerega od mnogih dogodkov, še ni bil prepričan, saj je na sejem prišel predvsem zato, da bi si nakupil nekaj literature. Preden smo se poslovili, nam je zaupal, da bo poskušal najti slovenski prevod ene od knjig njemu ljubega ukrajinskega pisatelja Sergija Žadana, ki jo je že prebral v izvirniku.