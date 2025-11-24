  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Pozdravljeni!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Slovenija

    Odprl se je knjižni sejem, Schwentnerjeva nagrada Andreju Blatniku

    Na 41. Slovenskem knjižnem sejmu je več razstavljavcev, več prostora, več (strokovnih) dogodkov, mesto v gosteh je Celje, država v fokusu Madžarska.
    Z dodatnim dnem naj bi poskušali preseči lanski rekord, ko je sejem obiskalo 55.000 ljudi. FOTO: Blaž Samec/Delo
    Galerija
    Z dodatnim dnem naj bi poskušali preseči lanski rekord, ko je sejem obiskalo 55.000 ljudi. FOTO: Blaž Samec/Delo
    Nina Gostiša
    24. 11. 2025 | 21:25
    24. 11. 2025 | 21:42
    8:11
    A+A-

    »Knjižni sejem je prostor, v katerem slavimo knjigo, ki je srce vsake kulture. Obiskovalci pa so utrip tega srca, ki sejem in knjige naredijo žive,« je na tiskovni konferenci pred knjižnim sejmom povedala njegova direktorica Helena Kraljič. Da to neizpodbitno drži, smo se prepričali prepričali danes dopoldne, ko je – dan prej, kot je bilo v navadi doslej – odprl vrata.

    Na uradnem odprtju so nocoj podelili prvo od več nagrad, in sicer Schwentnerjevo za življenjsko delo na področju založništva in knjigotrštva. Štiričlanska komisija jo je »zaradi izjemnega, celovitega in trajnega prispevka k razvoju slovenskega založništva – avtorskega, uredniškega, teoretskega in pedagoškega – ter zaradi vztrajnega razmisleka o knjigi kot kulturnem in miselnem prostoru« namenila uredniku, pisatelju, teoretiku in predavatelju Andreju Blatniku. Slavnostna govornica je bila ministrica za kulturo Asta Vrečko, iz države v fokusu pa državna sekretarka za kulturne odnose na madžarskem ministrstvu za kulturo in inovacije Anita Kiss-Hegyi.

    »Dodatni sejemski dan ne pomeni zgolj daljšega obratovalnega časa največje slovenske knjigarne, omogoča nam tudi še bogatejši program in več prostora za obisk šol; danes se je sejma udeležilo kar nekaj skupin šolskega knjigosleda,« je za Delo povedal Jaka Gerčar, predstavnik Zbornice knjižnih založnikov in knjigotržcev pri GZS ter član programskega odbora Slovenskega knjižnega sejma (SKS). Zanj je sejem tudi prostor, v katerem »se panoga sreča, prebere in premisli, kje smo in kam gremo«.

    Kot pravi, sejem vsako leto raste – ne le po obsegu, temveč tudi v ambiciji. Tokrat sodelujejo štirje razstavljavci več kot lani, skupno jih je 114. »Najem razstavnega prostora je v primerjavi z lanskim letom celo nekoliko cenejši, če ga preračunamo na dan trajanja sejma,« je zatrdil Gerčar. Obenem se je razstavna površina povečala, več prostora je namenjenega državi v fokusu in mestu v gosteh – tokrat sta to Madžarska in Celje. Ker sejem ni le prostor prodaje, ampak tudi druženja, so razširili še sejemsko kavarno, del programa, skupno bo več kot 300 dogodkov – od strogo strokovnih do poljudnejših tematskih – z domačimi in tujimi gosti, bo zaživel tudi na ploščadi pred vhodom.

    Kljub dokaj zgodnji uri in še nekaj zadnjim tehničnim pripravam je bil sejem sredi dneva že precej živ. FOTO: Blaž Samec/Delo
    Kljub dokaj zgodnji uri in še nekaj zadnjim tehničnim pripravam je bil sejem sredi dneva že precej živ. FOTO: Blaž Samec/Delo

    Vzgajanje mladih bralcev

    Pred vhodom se je, ko smo se tja odpravili nekaj ur po odprtju sejma, v času kosila kar gnetlo šolskih otrok. Razpravljali so o knjigah, ki so jih videli in kupili na sejmu ali tistih, ki jih še bi, če jim zanje ne bi zmanjkalo denarja. Med sprehodom med stojnicami smo naleteli na še več skupin šolarjev: nekatere so strnjene, skupaj z učiteljicami, z zanimanjem spremljale predstavitve posameznih založb in njihovih knjig, druge so že razkropljene uživale prosti čas za samostojne obhode in nakupe – takšnih gručic nadobudnih bralcev smo srečali kar nekaj.

    Vodeni ogledi za šolske skupine potekajo med tednom v dopoldanskem času okviru Knjigosleda ter vključujejo obisk štirih postaj. Kot sta nam zatrdili prodajalki na stojnici največje slovenske založbe, ki jo zagledamo takoj ob vstopu na sejem, se je dotlej tam zvrstilo veliko šolskih skupin. »Otroci zelo radi hodijo med knjigami in jih kupujejo, to je zelo lepo opazovati,« je povedala ena, druga je dodala, da to počnejo s strastjo in izrazila navdušenje, da se tudi današnji otroci še navdušujejo nad čarovniško sago o Harryju Potterju. Večinoma zapravljajo za žepnice, če je treba, si med seboj posojajo in zbirajo denar, nekaterim pa ga starši za popotnico dajo več. »Vidi se, da jim za knjige ni težko dati denarja,« je še dodala. »Knjige so postale zelo drage,« nam je pozneje dejala mama dveh otrok, na katero smo naleteli večkrat, »in knjižni sejem je edina priložnost, da jih lahko kupimo ceneje«. Z družino se je zato posebej zaradi sejma s Ptuja pripeljala v Ljubljano.

    Na razstavi 50 proti 50 si je mogoče ogledati madžarske izvirnike ter njihove slovenske prevode. FOTO: Blaž Samec/Delo
    Na razstavi 50 proti 50 si je mogoče ogledati madžarske izvirnike ter njihove slovenske prevode. FOTO: Blaž Samec/Delo

    Prej omenjene šolske skupine sicer zaidejo tudi na stojnico države v fokusu Madžarske. Do našega obiska sta se po pripovedovanju prostovoljke, s katero smo izmenjali nekaj besed, tam oglasili dve. Študentka slavistike v Ljubljani, ki prihaja iz zamejstva, a njena družina ne govori slovensko, je pritrdila sklepanju, da madžarska literatura pri nas ni tako znana, čeprav nam je sosednja. Da bi nam jo z madžarsko kulturo širše približali, si prizadeva Lizstov inštitut. Država v fokusu, ki na razstavi 50 proti 50 postavlja na ogled madžarske izvirnike in slovenske prevode, bo na sejmu vpogled v svojo sodobno književnost ponudila s petnajstimi dogodki, tudi z nastopom pisatelja Pétra Nádasa; na nocojšnjem odprtju sejma je denimo nastopil Madžarski državni folklorni ansambel, za katerega lahko skoraj z gotovostjo trdimo, da smo ga ujeli med generalko na glavnem odru.

    Za vsakogar nekaj

    Kljub precej zgodnji uri in še nekaj zadnjim tehničnim pripravam je bil sejem že precej živ, hkrati pa prav zaradi te ure pregleden in prehoden. Videti je bilo nemalo znanih obrazov, zlasti iz sveta literature, tudi nekaj dogodkov je že potekalo in so bili dobro obiskani, na primer pesniško branje ob 20-letnici revije za poezijo in poetično Poetikon na pisateljskem odru.

    Nedaleč stran nas je prestregel pesnik ter glavni in odgovorni urednik založbe Črna skrinjica Dejan Koban in nam predstavil njene novosti, ob tem je postregel z zanimivo in prikupno prispodobo. Mizar mu je namreč za stojnico izdelal škatle z več razdelki za knjige kot dogovorjeno, zato so zdaj videti kot panji, knjige so kot satnice, broške z verzi iz njih, posejane po mizi, so kot cvetovi, bralci pa so torej – čebele.

    Dodatni sejemski dan ne pomeni samo daljšega obratovalnega časa največje slovenske knjigarne, omogoča nam tudi še bogatejši program in več prostora za obisk šol.

    Jaka Gerčar

    V stranski dvorani, kjer domuje v času letošnjega sejma, Koban ne pričakuje večjega obiska kot lani v glavni, saj že tako k njemu zaradi narave založbe – specializacije za poezijo – zaide manj ljudi. Najdejo pa se takšni, ki iščejo prav to, kot na primer študent medijske produkcije Boris iz Harkova, ki v Sloveniji živi tri leta in pol. »Zanima me umetnost, na sejem sem prišel predvsem po pesniške knjige, ki so zunaj okvira, bolj nestandardne, ne takšne, kot jih najdeš v vsaki knjigarni ali so bestselerji. Zdaj bom mogoče šel poiskat še knjige o umetnosti, zgodovini, zanima me film ...« nam je povedal po nakupu ene od pesniških zbirk.

    Letos je sejem obiskal prvič. »Zdi se mi zelo lepo, da so organizirani taki dogodki. Je pa kar veliko, tega nisem pričakoval,« je delil prvi vtis in dodal: »Vedel sem, da je Gospodarsko razstavišče veliko, da je tukaj toliko založb in tako dobra izbira, pa ne. Našel sem že precej knjig, ki bi me zanimale, tako da na sejmu vsakdo najde nekaj zase.« O tem, ali se bo udeležil katerega od mnogih dogodkov, še ni bil prepričan, saj je na sejem prišel predvsem zato, da bi si nakupil nekaj literature. Preden smo se poslovili, nam je zaupal, da bo poskušal najti slovenski prevod ene od knjig njemu ljubega ukrajinskega pisatelja Sergija Žadana, ki jo je že prebral v izvirniku.

    Sorodni članki

    Premium
    Nedelo
    Pred knjižnim sejmom

    Morda so se mladi zasitili telefona

    Od ponedeljka do nedelje bo na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani pod motom Branje je potovanje potekal 41. knjižni sejem.
    Gorazd Utenkar 23. 11. 2025 | 08:00
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Knjiga
    Mesto v gosteh

    S Celjanko Almo M. Karlin na pot na knjižni sejem

    Celje, tokratno mesto v gosteh na Slovenskem knjižnem sejmu, se bo predstavilo z več dogodki. Osrednji bo predstavitev knjige Maksimilijan Celjski.
    Špela Kuralt 21. 11. 2025 | 16:36
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Knjiga
    Intervju

    Festival Conrad, Krakov: Spodbujanje paradoksov in miselne avtonomije

    Živimo v dolgočasno pragmatičnem času, zato je treba izkoristiti vse, kar ponuja knjiga, poudarja umetniška vodja festivala Conrad Olga Drenda.
    Pia Prezelj 18. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Analiza

    Vprašanje analitikov za koalicijo: Kam je izginila podpora?

    Z analitikoma ugotavljamo, kaj je doprineslo k padcu zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja.
    Barbara Hočevar 23. 11. 2025 | 22:00
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Komentarji
    Referendum

    (KOMENTAR) Šibka predvolilna zmaga cerkveno-političnega zavezništva

    Rezultat referenduma je tudi podkrepil napovedi, da bo rezultat parlamentarnih volitev, gledano iz vidika obeh političnih polov, tesen.
    Uroš Esih 24. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Analiza

    Kako so glasovali v Ljubljani, Kranju, Mariboru in na Obali?

    Kje je imel zakon več podpornikov kot nasprotnikov? Analiza po volilnih okrajih kaže, da so za zakon glasovali v večjih mestih.
    Pija Kapitanovič 24. 11. 2025 | 06:24
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Dolgotrajna bolezen

    Umrla je prva miss samostojne Slovenije Nataša Kozlan Abram

    Na lepotnem tekmovanju je zmagala leta 1992, ko ji je bilo sedemnajst let. Bila je mama dveh otrok in se je že dalj časa borila z rakom.
    22. 11. 2025 | 14:21
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    ENERGETSKA INFRASTRUKTURA

    Slovensko podjetje, ki stoji za enim največjih energetskih dosežkov

    RIKO uresničuje vizijo trajnostnega razvoja z naprednimi energetskimi projekti, ki združujejo visoko tehnologijo, zanesljivost in okoljsko odgovornost.
    Promo Delo 1. 11. 2025 | 08:46
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Operate: nov pristop pri upravljanju davčne funkcije

    Hitro spreminjajoče se regulativno okolje postavlja davčne oddelke v podjetjih pred vedno več izzivov, s katerimi se morajo vsakodnevno soočati.
    Promo Delo 24. 11. 2025 | 14:42
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Do bitcoinov kar na Petrolu: varno, pregledno in brez posrednikov

    Slovenija je ena redkih držav v Evropi, kjer lahko bitcoin kupite na Petrolu, kar omogoča podjetje Bitins s predplačniškimi kuponi za kriptovalute.
    Promo Delo 20. 11. 2025 | 15:09
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Finančna svoboda – cilj, ki ga lahko dosežemo s potrpežljivostjo

    V času naraščajočih življenjskih stroškov se zdi finančna svoboda za marsikoga oddaljen ideal.
    Promo Delo 24. 11. 2025 | 10:07
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Jedrska energija

    Jedrska energija prihaja v države, ki je pred časom niso smele imeti

    Vse naše sosede razen Avstrije bi svojo energetsko mešanico dopolnile z jedrsko energijo, ki pa si utira pot na pet celin.
    Borut Tavčar 22. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Poslovna tveganja

    Podjetja so vse pogosteje »klicana na odgovornost«

    Podjetja pogosto ne razmišljajo o finančni škodi, ki jo lahko povzročijo različne nevarnosti.
    Miran Varga 20. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetja

    Vključevanje in spoštovanje različnosti sta naši najvišji vrednoti

    Andrej Brisco, direktor podjetja Alpacem Inde pravi, da merijo organizacijsko klimo in veliko vlagajo v izobraževanje.
    Maja Južnič Sotlar 20. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Jedrska energija

    Velika jedrska elektrarna leta 2040, prva mala leta 2050

    Razvoj malih modularnih reaktorjev je zelo intenziven, vendar te še ne delujejo, zato o cenah še ni mogoče govoriti.
    Borut Tavčar 15. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    slovenski knjižni sejemGospodarsko razstaviščezaložništvoJaka GerčarDejan Koban

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Magazin  |  Zanimivosti
    Zdravje

    Čudežna zdravila za hujšanje ali le začasen obliž za debelost

    Ugotovitve podpirajo pomen dolgoročnega vzdrževanja zmanjšane telesne teže s spremembami življenjskega sloga.
    24. 11. 2025 | 22:00
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Kvalifikacije za SP

    Slovenski reprezentanci se je pridružil tudi Prepelič

    Naši košarkarji bodo v petek v kvalifikacijah za SP 2027 v Kopru gostili Estonce.
    24. 11. 2025 | 21:50
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    41. SKS

    Odprl se je knjižni sejem, Schwentnerjeva nagrada Andreju Blatniku

    Na 41. Slovenskem knjižnem sejmu je več razstavljavcev, več prostora, več (strokovnih) dogodkov, mesto v gosteh je Celje, država v fokusu Madžarska.
    Nina Gostiša 24. 11. 2025 | 21:25
    Preberite več
    Kultura  |  Knjiga
    Založništvo

    Schwentnerjeva nagrada za življenjsko delo Andreju Blatniku

    Andrej Blatnik ni le pomembnem urednik, temveč tudi teoretik založništva in eden najvidnejših raziskovalcev tega področja.
    24. 11. 2025 | 21:05
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    ZDA

    Senator pozval vojake, naj ne ubogajo nelegalnih ukazov, grozi mu smrtna kazen

    Mark Kelly je upokojen častnik ameriške mornarice in v skladu z vojaškim zakonikom ga lahko ponovno vpokličejo za potrebe vojaškega sojenja.
    24. 11. 2025 | 20:56
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    41. SKS

    Odprl se je knjižni sejem, Schwentnerjeva nagrada Andreju Blatniku

    Na 41. Slovenskem knjižnem sejmu je več razstavljavcev, več prostora, več (strokovnih) dogodkov, mesto v gosteh je Celje, država v fokusu Madžarska.
    Nina Gostiša 24. 11. 2025 | 21:25
    Preberite več
    Kultura  |  Knjiga
    Založništvo

    Schwentnerjeva nagrada za življenjsko delo Andreju Blatniku

    Andrej Blatnik ni le pomembnem urednik, temveč tudi teoretik založništva in eden najvidnejših raziskovalcev tega področja.
    24. 11. 2025 | 21:05
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    ZDA

    Senator pozval vojake, naj ne ubogajo nelegalnih ukazov, grozi mu smrtna kazen

    Mark Kelly je upokojen častnik ameriške mornarice in v skladu z vojaškim zakonikom ga lahko ponovno vpokličejo za potrebe vojaškega sojenja.
    24. 11. 2025 | 20:56
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Kako zanesljiv, napreden in odporen je slovenski elektroenergetski sistem?

    Kakovost oskrbe z električno energijo je ključen dejavnik za zanesljivost delovanja in razvoja sodobne družbe.
    Promo Delo 19. 11. 2025 | 08:38
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Ali veste, kaj vam dviguje račun? Moj Elektro to pokaže v nekaj minutah (video)

    Ali vedno veste, koliko električne energije dejansko porabite – ne le mesečno, temveč tudi po dnevih ali urah? Portal in mobilna aplikacija Moj Elektro vam omogočata jasen vpogled v porabo, stroške in priložnosti za prihranke. V portal je vključenih že več kot 150.000 merilnih mest.
    Promo Delo 24. 11. 2025 | 14:30
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Trije meseci življenja po vojaško, ki posameznika spremenijo v ponosnega pripadnika SV

    V Slovenski vojski trenutno služi 6246 pripadnikov in pripadnic v stalni sestavi, 1282 pa jih uniformo z enakim ponosom nosi v rezervni sestavi. Skupaj jih je 7528. To je 7528 posameznikov, ki jih povezuje en sam cilj: služiti domovini s srcem pod uniformo.
    Promo Delo 20. 11. 2025 | 14:01
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Prostorski kameleon s sedmimi sedeži – Mercedes-Benz GLB

    Mercedes-Benz GLB je vsestranski avtomobil, ki ponuja veliko vsega – prostora, udobja, zmogljivosti in tehnološke dovršenosti v značilnem slogu Mercedes-Benz.
    Promo Delo 21. 11. 2025 | 09:33
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    POHODNIŠTVO

    Idealna rešitev vendarle obstaja

    V svoji pohodniški karieri sem preizkusil različna oblačila, nekatera odlična, druga manj. Oprema je v naravi res prva zaščita pred mrazom, vetrom in terenom.
    Promo Deloindom 1. 11. 2025 | 14:25
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Zakaj Slovenci končno vlagamo drugače?

    Vlaganje niso več samo številke in grafi, ampak je postalo tudi izraz naših vrednot, odnosa do sveta in ljudi okoli nas.
    Promo Delo 21. 11. 2025 | 10:07
    Preberite več
    Promo
    Zgodbe  |  Digitalna odpornost
    Vredno branja

    Rekordna rast napadov: pogoste tarče tudi Slovenci

    Digitalna trdnjava ali odprta vrata? Kaj v resnici odloča, ali bo podjetje jutri še poslovalo?
    Promo Delo 20. 11. 2025 | 13:55
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Teden slovenske hrane na vlakih

    Slovenske železnice so se letos pridružile Tednu slovenske hrane in skupaj z osrednjimi kmetijskimi organizacijami pripravile akcijo Lokalna hrana na vlakih.
    Promo Delo 18. 11. 2025 | 09:35
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Mercedes, ki izraža vaš slog, odgovornost in življenjski ritem

    Novi CLA prinaša več prostora in prilagodljivosti, ambientna osvetlitev in električni pogon pa vozniško izkušnjo po meri sodobnega posameznika.
    Promo Delo 24. 11. 2025 | 09:36
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Udobje ob konstantni temperaturi, ne glede na to, kakšna zima je

    Da je geotermalna toplotna črpalka prava izbira za starejšo energetsko potratnejšo hišo, potrjuje zgodba zadovoljnega lastnika.
    Promo Delo 24. 11. 2025 | 10:04
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Ko je prišel v Slovenijo, ni poznal jezika, danes uspešno gradi kariero (video)

    Zgodba Dina Felića dokazuje, da podjetje z vlaganjem v ljudi ustvarja zavzete in uspešne sodelavce.
    Promo Delo 24. 11. 2025 | 09:35
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Od walkmana do 3D-tiska: kako so nas spremenile zadnje tri dekade

    Iz časa kaset in analognih zaslonov v dobo digitalnih nasmehov. To je zgodba o napredku, ki ga že tri desetletja piše Ortoimplant DENTAL SPA.
    Promo Delo 24. 11. 2025 | 09:38
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Prave veščine so ključ do strateškega in učinkovitega izvoza

    Podatki kažejo, da se slovenska podjetja na tuje trge še vedno podajajo naključno, brez jasnih razlogov, brez načrta in brez opredeljenih izvoznih strategij
    Promo Delo 21. 11. 2025 | 09:26
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kaj naredite, ko vam zataji glas?

    Kako so mentol, evkaliptus in vitamin C postali simbol svežine v sezoni prehladov.
    Promo Delo 21. 11. 2025 | 12:54
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    DODATNA POKOJNINA

    Decembra je čas za popravni izpit

    Slovenija se hitro stara. Čeprav število zaposlenih narašča, se delež upokojencev povečuje, kar pomeni večje razmerje med upokojenci in aktivnimi.
    Promo Delo 1. 11. 2025 | 12:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kaj je Osgood-Schlatter sindrom? Simptomi in zdravljenje

    Osgood-Schlatter sindrom je pogosta poškodba pri mladih športnikih. Zakaj nastane, kako jo prepoznati in zakaj je ključna ciljno usmerjena fizioterapija?
    Promo Delo 18. 11. 2025 | 09:11
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Dobrih 80
    Vredno branja

    Se jih še spomnite? To so naj oglasi našega otroštva

    Ob 80-letnici Fructala smo pogledali oglase, ki so zaznamovali generacije in v naše domove prinašali občutek domačnosti.
    Promo Delo 21. 11. 2025 | 11:01
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo