FOTO:Odprli nove apartmaje, načrtujejo še sedežnici

Če ne bi zasneževali, bi imeli lani na Golteh le dva smučarska dneva. FOTO: Špela Kuralt/Delo

Direktor družbe Golte Mitja Terče pred novimi apartmajskimi hiškami. FOTO: Špela Kuralt/Delo

Nujna pomoč države

Razgled z vrha Golt. FOTO: Špela Kuralt/Delo

Direktor družbe Golte Mitja Terče. FOTO: Špela Kuralt/Delo

Pričakovanja lastnikov

Mozirje – Družba Golte je tik pred novo zimsko sezono, ki so jo začeli minuli konec tedna, odprla 32 novih apartmajev, dvanajst od njih jih je poskusno obratovalo že lani. Štiri milijone evrov vredno investicijo so zaključili po več letih, vmes so se na Golteh zamenjali tudi lastniki, ki so danes večinoma ukrajinski. Vodstvo družbe že načrtuje nove naložbe, a pričakuje tudi pomoč države.Direktor družbe Golte Mitja Terče je dejal, da so še vedno preveč odvisni od vremena. Poletna sezona je bila nadpovprečna, število obiskovalcev so skoraj podvojili, število prevozov se je povečalo za 88 odstotkov. Zima pa je bila katastrofalna. Našteli so okoli 55.000 smučarjev, kar je 10.000 manj od povprečja. V letošnji sezoni pričakujejo 70.000 smučarjev, saj imajo zdaj dovolj kapacitet.V apartmajih ob smučišču lahko nastanijo 208 gostov, v hotelu je 56 sob, tako da je lahko na Golteh skoraj 400 gostov. Kot je dejal Terče, so za božično-novoletne praznike praktično razprodani. Stavijo tudi na kulinarično ponudbo, značilno za območje Golt. Zdaj manjka še obnova naprav. Načrtujejo dve novi štirisedežnici, je pojasnil Terče: »Idejne projekte že imamo, ponudbe za sedežnice, občinski prostorski akti so vsi sprejeti, trenutno smo v fazi naročanja presoje vplivov na okolje, ker smo v krajinskem parku je to eden nujnih ukrepov.«Terče ocenjuje novo naložbo na od 4 do 5 milijonov evrov, za katero pravi, da je brez podpore države ne bo možno izpeljati. Pri tem ima v mislih sprejetje zakonodaje, da bi žičniške naprave postale del javne infrastrukture. Terče pričakuje, da bi država k investiciji prispevala okoli 40 odstotkov: »O tem piše tudi ministrstvo v svoji študiji. Mislim, da je to zdrava in dobra logika. Če bi država dala vse, se mi, ki smo v zasebni lasti, bojimo. Če da država vse, je to temeljni kamen za neumnosti, korupcijo, neekonomske odločitve in podobno.«V kolikor država ne bo pristopila k takemu reševanju infrastrukture slovenskih smučišč, bodo smučišča zapirala progo za progo, je prepričan Terče: »Trenutno je samo še 40 smučišč v Sloveniji. V zadnjih 10 letih se je njihovo število več kot prepolovilo, ocenjujemo, da bomo čez 10 let na prste ene ali dveh rok šteli slovenska smučišča. Neumno se nam zdi, da bo od 300- do 500 tisoč Slovencev smučalo v Avstriji, mi bomo pa k nam vabili z državnim denarjem avstrijske lakirnice. Na smučiščih se zapravi pozimi okoli 30 milijonov evrov za vozovnice, poleti še dobrih 10 milijonov evrov. Dokazano je okoli šest do sedemkratni učinek na okolico. Zaradi zimskih centrov se pobere nekaj sto milijonov evrov prihodkov in država gotovo dobi nekaj deset milijonov evrov denarja z davki od nas in posredno od okolice. Če bi se letno dajalo 10 milijonov evrov za desetletje nazaj, ko država ničesar ni dala za žičnice - mislim, da je to najmanj, da ohranjamo to zimsko panogo.«Družba Golte bo po načrtih direktorja letos ustvarila 2,5 milijona evrov prihodkov, kar je pol milijona evrov več kot lani, še vedno pa pol milijona evrov premalo, da bi bili na pozitivni ničli. Prav tri milijone evrov prihodkov pričakujejo prihodnje leto. Lastniki, 99 odstotkov družbe imajo tri podjetja v lasti treh Ukrajincev in Sandija Brezovnika, niso povsem zadovoljni, priznava Terče: »Lastnik je prišel z navdušenjem, trenutno je pa tudi volja malo upadla, ker je treba neprestano in ves čas dajati zraven, hkrati pa ni dovolj posluha od države, lokalne skupnosti, ostalih ponudnikov ali tistih, ki živijo od nas. Sosede imamo tako prijazne, da imamo vsak teden enega inšpektorja in vsi od nas pričakujejo nekaj zastonj. Lastnik se sprašuje, zakaj je edini, ki verjame in vlaga svoja sredstva, da Golte živijo in preživijo.«