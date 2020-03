FOTO:Odprli so ga s Fedro pred 110 leti

Ob 110. obletnici Gledališča Tartini bi morali odpreti razstavo razglednic in publikacij, ki so jo načrtovali v okviru celolet­nega praznovanja 250. obletnice smrti znamenitega piranskega violinista in skladatelja Giusep­peja Tartinija. Dogodek so, kot preštevilne druge, zaradi epidemije koronavirusa prestavili na nedoločen čas. Piranska secesijska stavba pa je svoj jubilej pričakala zaprtih vrat.Drugače je bilo 27. marca 1910, ko so Pirančani prvič dobili svoje gledališče, poimenovano po njihovem najslavnejšem someščanu. To je bil čas narodnega buditeljstva in Tartinijevo ime so Pirančani – v potrditvi svojega ...