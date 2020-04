Odprt boj za direktorsko mesto na NIJZ

Krek o izzivu še razmišlja

Teden dni po nastopu Janševe vlade je direktorski položaj na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) zapustila, ki je kot vršilka dolžnosti prevzela vodenje direktorata za zdravstveno varstvo na ministrstvu za zdravje, njen položaj pa je kot vede prevzelSlednji je pred dnevi že dejal, da se za vodilno mesto na razpisu ne bo potegoval, saj da želi prepustiti prostor mlajšim. Pred tem je javno kritiziral nekatere vladne ukrepe glede spopadanja z novim koronavirusom.Kdo bi torej lahko bil novi direktor? Razpis za ta položaj je bil objavljen v petek. Kandidati, ki izpolnjujejo pogoje, imajo za prijavo čas do 18. aprila Glede menjave vodstva Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) v trenutno za zdravstveni sistem izredno občutljivi situaciji, je predsednica Zdravniške zbornicedejala, da je bila to v preteklosti politična odločitev in takšna bo po njenem mnenju najbrž tudi zdaj.Ko se je, predstojnik koprske območne enote NIJZ, pojavil na vladni novinarski konferenci, se je razširila teza, da bo prav on najverjetnejši novi direktor NIJZ. Povedal je, da ga nekateri kolegi zaradi opravljenega dela v preteklosti res nagovarjajo, naj prevzame vodstvo, a nazadnje se bo odločil sam.63-letni Krek je zdravnik, eden najboljših poznavalcev problematike zlorabe drog pri nas. Če bi se prijavil, bi to storil samo zaradi interesa naroda, je dejal za Delo: »Da pred upokojitvijo, za katero bom kmalu izpolnjeval pogoje, poskusim uvesti nujne spremembe. NIJZ mora postati izključno strokovna organizacija brez primesi političnih vplivov.«Šaljivo je dodal, da bi moral biti, če bi želel postati direktor, najprej državni sekretar na ministrstvu za zdravje, kot sta bila Pirnatova (v času ministricin) in Eržen (v času ministra).