Odprta je žalna knjiga za Janezom Stanovnikom 

Borut Pahor med vpisom v žalno knjigo. FOTO: Facebook

Danes so v preddverju predsedniške palače odprli žalno knjigo v spomin politiku in državniku Janezu Stanovniku , ki je preminil 31. januarja v 98. letu starosti.V žalno knjigo za nekdanjega predsednika predsedstva Socialistične republike Slovenije in Zveze združenj borcev za vrednote NOB se bo možno vpisati danes in jutri med 10. in 17. uro, v četrtek, na dan pogreba, pa med 10. in 12. uro, so sporočili iz predsednikovega urada.Predsednik republikeje v petek v odzivu zapisal, da bo Stanovnik ostal v spominu kot pomembna osebnost svojega časa, predsednik državnega zbora in stranke SDpa je izpostavil njegovo zavzemanje za vrednote narodnoosvobodilnega boja. Kot je poudaril, je Stanovnik te vrednote razumel kot ključni del nacionalne identitete in samozavesti. Židan se bo v žalno knjigo predvidoma vpisal danes ob 15. uri. Nekdanji predsednik republikeje ocenil, da se je poslovil velik človek in ena najsvetlejših osebnosti njegove generacije.