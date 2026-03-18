Odprta nova predorska cev med Slovenijo in Avstrijo

Po več kot osmih letih od objave javnega razpisa za izbor izvajalca ter dobrih petih letih gradnje so uradno odprli novo 7948 metrov dolgocev predora Karavanke. Promet bo po njej stekel v petek, začenja pa se obnova 35 let stare cevi. Po obeh ceveh bo promet enosmerno stekel čez tri leta.

Predor sta uradno odprla avstrijski infrastrukturni minister Peter Hanke in slovenska ministrica Alenka Bratušek. Slednja je dejala, da bo po obnovi stare cevi odpravljeno eno od zadnjih ozkih grl med Jadranskim morjem ter Baltskim in Severnim morjem na drugi strani Evrope, zato ta projekt bistveno presega nacionalne okvire. Na to kaže tudi včerajšnja prisotnost hrvaškega državnega sekretarja na ministrstvu za infrastrukturo Tomislava Mihotića.

»Karavanški predor je bistvena povezava med Slovenijo in Avstrijo ter del vseevropskega prometnega popremćja TEN-T. Tako prispeva k širšemu evropskemu cilju, s katerim želimo povezati regije in odpraviti ozka grla,,« je vodja predstavništva evropske komisije v Sloveniji Jerneja Jug Jerše izpostavila, da je to evropski projekt. EU ga je podprla z 18 milijoni evrov, od tega je bilo osem milijonov evrov namenjenih Sloveniji.

Sledi obnova zahodne cevi.

Dela zamaknila javno naročanje in pandemija

Asfinag in Dars, avstrijski in slovenski upravljavec avtocest, sta konec leta 2017 hkrati objavila razpis za izvajalca gradnje vzhodne cevi karavanškega predora. Asfinag je dela oddal družbi Arge Swietelsky Tunnelbau in ta se jih je lotila septembra 2018. V Sloveniji je v tem času potekal postopek javnega naročanja, bilo je več pritožb in odločitev državne revizijske komisije, dokler ni dela dokončno dobil Cengiz. Dars je s turškim podjetjem pogodbo podpisal januarja 2020, delo pa stekla avgusta tega leta, saj je pandemija koronavirusne bolezni oteževala prihod delavcev iz Turčije.

Nekaj zamud je bilo tudi zaradi vdora vode. »Predor poteka skozi geološko raznovrstno območje, kjer so se izvajalci srečevali z zelo zahtevnimi in različnimi kamninskimi strukturami, prelomnimi conami in tudi z vdori vode,« je pojasnil predsednik uprave Darsa Andrej Ribič.

Swietelsky je tako z avstrijske strani prišel do slovenske meje septembra leta 2021, Cengiz dve leti in pol pozneje. Gradnja se je po navedbah Darsa zaradi podražitev materialov, energentov in gradbenih storitev ter nekaterih dodatnih del z osnovnih 98,5 milijona evrov podražila 114,9 milijona evrov. Vrednost elektrostrojne opreme na slovenski strani znaša 27,9 milijona evrov, stroški svetovalnih in inženirskih storitev pa 4,5 milijona evrov. Skupna vrednost investicije na slovenski strani tako znaša dobrih 147 milijonov evrov.

Drugo cev bi sicer po prvotnih načrtih morali zgraditi že pred 35. leti. Predor Karavanke je bil namreč v osnovi zasnovan kot dvocevni predor, a je bila kasneje sprejeta odločitev, da se zaradi nižjih prometnih zahtev od načrtovanih zgradi le ena cev.

V zadnjih 35. letih se je seveda promet močno povečal, zato so tudi pogosti zastoji pred predorom. »Odprtje nove cevi predora Karavanke je za Dars in za Slovenijo zelo pomemben infrastrukturni mejnik. To je eden ključnih prometnih projektov na slovenskem avtocestnem omrežju in pomembna izboljšava na enem najbolj obremenjenih mednarodnih koridorjev med severom in jugom Evrope,« je dejal Andrej Ribič. Leta 2005 je skozi predor Karavanke dnevno v povprečju peljalo okoli 6200 vozil, danes pa znaša 13.200 vozil.

Sledi obnova stare cevi

Zahodno cev karavanškega predora so sicer odprli začetek junija 1991. Ob izgradnji je bil predor deveti najdaljši avtocestni predor v Alpah in 16. na svetu. Stara cev danes potrebuje prenovo, ki se bo začela čez en teden. Enosmerni promet po obeh ceveh bo vzpostavljen leta 2029.

Obnova dosedanje cevi vključuje prenovo vozišča, nadgradnjo varnostnih sistemov, prezračevanja, elektro-strojne opreme in vseh drugih elementov, ki so potrebni za izpolnjevanje sodobnih varnostnih standardov za predore. Pri obnovi bo odstranjena oziroma porušena in nadomeščena celotna betonska konstrukcija predora, oba predora pa bosta dodatno povezana z novimi prečnimi prehodi, ki bodo bistveno izboljšali varnost v primeru izrednih dogodkov, je pojasnil Ribič. Zunaj predora bodo obnovili avtocesto do priključka Jesenice zahod, zgradili nov most čez savo Dolinko, nadgradili cestninsko postajo in obnovili portal predora. Vrednost znaša 82,5 milijona evrov brez DDV, izvedel pa jo bo konzorcij družb Kolektor CPG, Gorenjska gradbena družba in Kolektor Koling.