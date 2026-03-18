  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Slovenija

    Odprta nova predorska cev med Slovenijo in Avstrijo

    Po več kot osmih letih od objave javnega razpisa za izbor izvajalca ter dobrih petih letih gradnje so uradno odprli novo 7948 metrov dolgocev predora Karavanke.
    Predor sta uradno odprla avstrijski infrastrukturni minister Peter Hanke in slovenska ministrica Alenka Bratušek. FOTO:Leon Vidic/Delo
    Galerija
    Predor sta uradno odprla avstrijski infrastrukturni minister Peter Hanke in slovenska ministrica Alenka Bratušek. FOTO:Leon Vidic/Delo
    Nejc Gole
    18. 3. 2026 | 15:51
    18. 3. 2026 | 15:59
    5:39
    A+A-

    Po več kot osmih letih od objave javnega razpisa za izbor izvajalca ter dobrih petih letih gradnje so uradno odprli novo 7948 metrov dolgocev predora Karavanke. Promet bo po njej stekel v petek, začenja pa se obnova 35 let stare cevi. Po obeh ceveh bo promet enosmerno stekel čez tri leta.

    Predor sta uradno odprla avstrijski infrastrukturni minister Peter Hanke in slovenska ministrica Alenka Bratušek. Slednja je dejala, da bo po obnovi stare cevi odpravljeno eno od zadnjih ozkih grl med Jadranskim morjem ter Baltskim in Severnim morjem na drugi strani Evrope, zato ta projekt bistveno presega nacionalne okvire. Na to kaže tudi včerajšnja prisotnost hrvaškega državnega sekretarja na ministrstvu za infrastrukturo Tomislava Mihotića.

    »Karavanški predor je bistvena povezava med Slovenijo in Avstrijo ter del vseevropskega prometnega popremćja TEN-T. Tako prispeva k širšemu evropskemu cilju, s katerim želimo povezati regije in odpraviti ozka grla,,« je vodja predstavništva evropske komisije v Sloveniji Jerneja Jug Jerše izpostavila, da je to evropski projekt. EU ga je podprla z 18 milijoni evrov, od tega je bilo osem milijonov evrov namenjenih Sloveniji.

    Sledi obnova zahodne cevi. FOTO:Leon Vidic/Delo
    Sledi obnova zahodne cevi. FOTO:Leon Vidic/Delo

    Dela zamaknila javno naročanje in pandemija

    Asfinag in Dars, avstrijski in slovenski upravljavec avtocest, sta konec leta 2017 hkrati objavila razpis za izvajalca gradnje vzhodne cevi karavanškega predora. Asfinag je dela oddal družbi Arge Swietelsky Tunnelbau in ta se jih je lotila septembra 2018. V Sloveniji je v tem času potekal postopek javnega naročanja, bilo je več pritožb in odločitev državne revizijske komisije, dokler ni dela dokončno dobil Cengiz. Dars je s turškim podjetjem pogodbo podpisal januarja 2020, delo pa stekla avgusta tega leta, saj je pandemija koronavirusne bolezni oteževala prihod delavcev iz Turčije.

    Nekaj zamud je bilo tudi zaradi vdora vode. »Predor poteka skozi geološko raznovrstno območje, kjer so se izvajalci srečevali z zelo zahtevnimi in različnimi kamninskimi strukturami, prelomnimi conami in tudi z vdori vode,« je pojasnil predsednik uprave Darsa Andrej Ribič.

    FOTO:Leon Vidic/Delo
    FOTO:Leon Vidic/Delo

    Swietelsky je tako z avstrijske strani prišel do slovenske meje septembra leta 2021, Cengiz dve leti in pol pozneje. Gradnja se je po navedbah Darsa zaradi podražitev materialov, energentov in gradbenih storitev ter nekaterih dodatnih del z osnovnih 98,5 milijona evrov podražila 114,9 milijona evrov. Vrednost elektrostrojne opreme na slovenski strani znaša 27,9 milijona evrov, stroški svetovalnih in inženirskih storitev pa 4,5 milijona evrov. Skupna vrednost investicije na slovenski strani tako znaša dobrih 147 milijonov evrov.

    Drugo cev bi sicer po prvotnih načrtih morali zgraditi že pred 35. leti. Predor Karavanke je bil namreč v osnovi zasnovan kot dvocevni predor, a je bila kasneje sprejeta odločitev, da se zaradi nižjih prometnih zahtev od načrtovanih zgradi le ena cev.

    V zadnjih 35. letih se je seveda promet močno povečal, zato so tudi pogosti zastoji pred predorom. »Odprtje nove cevi predora Karavanke je za Dars in za Slovenijo zelo pomemben infrastrukturni mejnik. To je eden ključnih prometnih projektov na slovenskem avtocestnem omrežju in pomembna izboljšava na enem najbolj obremenjenih mednarodnih koridorjev med severom in jugom Evrope,« je dejal Andrej Ribič. Leta 2005 je skozi predor Karavanke dnevno v povprečju peljalo okoli 6200 vozil, danes pa znaša 13.200 vozil.

    Po več kot osmih letih od objave javnega razpisa za izbor izvajalca ter dobrih petih letih gradnje so uradno odprli novo 7948 metrov dolgocev predora Karavanke. FOTO:Leon Vidic/Delo
    Po več kot osmih letih od objave javnega razpisa za izbor izvajalca ter dobrih petih letih gradnje so uradno odprli novo 7948 metrov dolgocev predora Karavanke. FOTO:Leon Vidic/Delo

    Sledi obnova stare cevi

    Zahodno cev karavanškega predora so sicer odprli začetek junija 1991. Ob izgradnji je bil predor deveti najdaljši avtocestni predor v Alpah in 16. na svetu. Stara cev danes potrebuje prenovo, ki se bo začela čez en teden. Enosmerni promet po obeh ceveh bo vzpostavljen leta 2029.

    eYshfUyz
    eYshfUyz
    Obnova dosedanje cevi vključuje prenovo vozišča, nadgradnjo varnostnih sistemov, prezračevanja, elektro-strojne opreme in vseh drugih elementov, ki so potrebni za izpolnjevanje sodobnih varnostnih standardov za predore. Pri obnovi bo odstranjena oziroma porušena in nadomeščena celotna betonska konstrukcija predora, oba predora pa bosta dodatno povezana z novimi prečnimi prehodi, ki bodo bistveno izboljšali varnost v primeru izrednih dogodkov, je pojasnil Ribič. Zunaj predora bodo obnovili avtocesto do priključka Jesenice zahod, zgradili nov most čez savo Dolinko, nadgradili cestninsko postajo in obnovili portal predora. Vrednost znaša 82,5 milijona evrov brez DDV, izvedel pa jo bo konzorcij družb Kolektor CPG, Gorenjska gradbena družba in Kolektor Koling.

    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Prisluškovalna afera

    Dominika Švarc Pipan in Nina Zidar Klemenčič tarči istega agenta Black Cuba

    Državni sekretar Vojko Volk potrdil, da so se pripadniki tuje obveščevalne agencije Black Cube oglasili na Trstenjakovi ulici v Ljubljani.
    Uroš Esih 18. 3. 2026 | 12:09
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Varnost in politika

    Nekdanji direktor Sove osupel, kako lahko so slovensko elito vohuni ujeli v past

    Seveda nas lahko skrbi cel kup stvari s tem v zvezi, je dejal Iztok Podbregar, nekdanji načelnik generalštaba Slovenske vojske in nekdanji direktor Sove.
    Novica Mihajlović 17. 3. 2026 | 11:45
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Avstrijski trener ni skrival jeze, brez dlake na jeziku do pristojnih pri FIS

    Ni veliko manjkalo, da tudi slovenska skakalna asa Anže Lanišek in Domen Prevc minulo nedeljo ne bi nastopila na tekmi za svetovni pokal na Holmenkollnu.
    Miha Šimnovec 17. 3. 2026 | 19:23
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Spremljamo dogajanje

    Odmeven odstop v ZDA: Teheran ni predstavljal neposredne grožnje

    Zbiramo ažurne informacije o eskalaciji nasilja po ameriško-izraelskem napadu na Iran.
    17. 3. 2026 | 07:30
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Zoran Đukić: »Nakup stanovanja v tej soseski je enakovreden nakupu zlata« (video)

    Na voljo je omejena ponudba zadnjih prostih enot v soseski Pod hribom, kar kupcem prinaša redko priložnost za nakup povsem novega stanovanja na eni najbolj zaželenih ljubljanskih lokacij, ob vznožju Rožnika, tik ob Koseškem bajerju in z odličnimi povezavami do centra in avtoceste.
    18. 3. 2026 | 15:32
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zvin gležnja: zakaj se poškodba pogosto ponovi?

    Samo en nepazljiv korak ali neroden gib je dovolj, da utrpite zvin gležnja. A na srečo obstajajo rešitve in poti do popolnega okrevanja.
    Promo Delo 17. 3. 2026 | 08:16
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Papir ali zaslon: kaj se dogaja v naših možganih med branjem?

    Pedagoški inštitut v Ljubljani vabi k sodelovanju v znanstveni raziskavi, ki proučuje razlike v delovanju možganov pri branju s papirja in z zaslona.
    Promo Delo 18. 3. 2026 | 13:17
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Majorka – od aprila vsak dan z letalom

    Zaradi nemirov na Bližnjem vzhodu se težišče počitnic seli proti zahodu, zato je zdaj pravi čas za rezervacijo počitnic na sončni Majorki!
    Promo Delo 16. 3. 2026 | 11:44
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravniki in farmacevti

    Znani prejemniki Medisovih nagrad

    Med finalisti za priznanja zdravnikom in farmacevtom, ki poleg dela s pacienti še raziskujejo, tudi trije Slovenci.
    Milka Bizovičar 12. 3. 2026 | 20:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Energetske prenove stavb

    Energetska prenova ni strošek, ampak naložba

    Celovite prenove javnih in poslovnih stavb praviloma prinesejo od 30 do 60 odstotkov nižjo skupno rabo energije.
    Marjana Kristan Fazarinc 28. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Energetska prenova ne koristi, če zatohlost rešujemo s prepihom

    Tri četrtine stavb v Evropi energetsko ni učinkovitih, sanacij je minimalno število, še te so pogosto neustrezne.
    Milka Bizovičar 28. 2. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Evropa pred izbiro: digitalna suverenost ali digitalna kolonija?

    Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
    27. 2. 2026 | 14:00
    Preberite več

    Več iz teme

    predor KaravankeinfrastrukturaDarsAlenka Bratušek

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Kolesarstvo
    Milano - Sanremo

    Glavni tekmec se ne slepi: Če bom 1 odstotek slabši, bo Pogačar zmagal

    Mathieu van der Poel je v odlični formi pred sobotno klasiko Milano - Sanremo, a hkrati priznava, da v boju s Tadejem Pogačarjem nima prostora za napake.
    Nejc Grilc 18. 3. 2026 | 17:45
    Preberite več
    Šport  |  Rokomet
    Okrepitev

    Nova zveneča okrepitev na Kodeljevem

    Za rokometaše Slovana bo v naslednji sezoni igral tudi odlični črnogorski reprezentant Stefan Čavor, ki se je pred več kot desetletjem kalil v Celju.
    Peter Zalokar 18. 3. 2026 | 17:37
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Od srede do srede

    Markeš: To je nacionalno izdajstvo in napad na slovensko suverenost

    Delova komentatorja Ali Žerdin in Janez Markeš sta razpravljala o izraelskih prisluhih pred slovenskimi volitvami.
    18. 3. 2026 | 17:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Black Cube

    Na Madžarskem se bojijo, da bodo po Sloveniji naslednja tarča Izraelcev

    Black Cube je podobne diskreditacijske metode na Madžarskem uporabljal že pred volitvami v letih 2018 in 2022. Bojijo se, da se bo zgodba tudi letos ponovila.
    18. 3. 2026 | 16:56
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Prometni nesreči

    Dve smrtni nesreči: v Višnji Gori umrl 85-letnik, v Ljubljani pa 29-letnik

    Obe nesreči sta se zgodili zaradi neprilagojene hitrosti. Življenje 33-letnega sopotnika, ki je bil v avtu z 29-letnim voznikom, je ogroženo.
    18. 3. 2026 | 16:52
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Od srede do srede

    Markeš: To je nacionalno izdajstvo in napad na slovensko suverenost

    Delova komentatorja Ali Žerdin in Janez Markeš sta razpravljala o izraelskih prisluhih pred slovenskimi volitvami.
    18. 3. 2026 | 17:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Black Cube

    Na Madžarskem se bojijo, da bodo po Sloveniji naslednja tarča Izraelcev

    Black Cube je podobne diskreditacijske metode na Madžarskem uporabljal že pred volitvami v letih 2018 in 2022. Bojijo se, da se bo zgodba tudi letos ponovila.
    18. 3. 2026 | 16:56
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Prometni nesreči

    Dve smrtni nesreči: v Višnji Gori umrl 85-letnik, v Ljubljani pa 29-letnik

    Obe nesreči sta se zgodili zaradi neprilagojene hitrosti. Življenje 33-letnega sopotnika, ki je bil v avtu z 29-letnim voznikom, je ogroženo.
    18. 3. 2026 | 16:52
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Športna masaža: kaj se dogaja v mišicah po obremenitvi

    Po telesni dejavnosti se v mišicah sprožijo številni fiziološki procesi – od povečane prekrvitve do drobnih sprememb v mišičnih vlaknih.
    Promo Delo 17. 3. 2026 | 12:21
    Preberite več
    Promo
    Zgodbe  |  Razgibajte prihranke
    Vredno branja

    Igor Štemberger: »Državne obveznice veljajo za stabilno naložbo«

    Začel se je vpis tretjih ljudskih obveznic. Komu so namenjene? Kakšen je obljubljeni donos in ali je to najbolj varna naložba v negotovih časih?
    Promo Delo 18. 3. 2026 | 15:25
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Prihranki stojijo, čas teče: napaka, ki jo dela ogromno ljudi

    Vzajemni skladi omogočajo razpršitev, strokovno upravljanje in postopno vlaganje, zato so za mnoge vlagatelje razumljiv začetek.
    13. 3. 2026 | 08:14
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    CRIKVENICA

    Darilo, ki ga letos ne bo pozabil prav nihče

    Ponudba zgodnjih rezervacij Jadran Hotels & Camps 2026 gostom omogoča, da brez naglice oblikujejo svoje idealne počitnice.
    Promo Delo 17. 2. 2026 | 10:30
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zobozdravstvo prihodnosti
    Vredno branja

    »Bilo je, kot bi prišla k mami na obisk« (video)

    Vsak nov nasmeh ima svojo zgodbo. Spoznajte Tatjano in poglejte, kako ji je koncept All-on-X pomagal do novih, fiksnih zob.
    Promo Delo 18. 3. 2026 | 14:28
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    SLOVENSKE ŽELEZNICE

    Vlaki vse hitrejši, pravila ostajajo jasna

    Vlaki so vse hitrejši in tišji, njihova zavorna pot pa dolga. Zato je pravilno prečkanje železniških tirov odločilno za varnost.
    2. 3. 2026 | 07:42
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Siva mrena in očala za branje: kako lahko en poseg reši oboje

    Operacija sive mrene lahko poleg odstranitve motne očesne leče zmanjša ali odpravi potrebo po očalih za branje. Kako leče vplivajo na vid na več razdaljah?
    Promo Delo 18. 3. 2026 | 14:07
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    DUBROVNIK

    Zakaj je prav pomlad čas, ko ta jadranski biser najbolj očara

    Od tihega Straduna do gurmanskih in športnih dogodkov – predsezona razkriva pristno doživetje mesta.
    Promo Slovenske novice 6. 1. 2026 | 11:30
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Autocart: sodobno zdravljenje poškodb hrustanca z lastnim tkivom pacienta

    Kaj je metoda AutoCart in komu je namenjena? Kako poteka poseg, kakšni so rezultati in kako dolgo traja rehabilitacija?
    Promo Delo 16. 3. 2026 | 08:17
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Destinacija, ki preseneti na prvi pogled

    Destinacija, ki ima redko priložnost biti podaljšano bivanje v mestu, pa tudi njegov popolni kontrast.
    Promo Delo 7. 1. 2026 | 16:30
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Pomladni popusti! Priskrbite si Windows 11 Pro za manj kot jutranjo kavo

    Če za izdelke MS plačujete polno ceno, zapravljate denar. Keysoff Spring Sale ponuja velike popuste za orodja MS brez omejitev količine.
    Promo Delo 12. 3. 2026 | 08:37
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    PETROL

    Osem desetletij sprememb, ki tiho poganjajo naše vsakdanje življenje

    Petrol s skoraj 600 prodajnimi mesti v petih državah, v Sloveniji, na Hrvaškem, v Srbiji, Bosni in Hercegovini ter Črni gori.
    Promo Delo 8. 1. 2026 | 18:30
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Slovenska ponudba ostaja na Tuševih policah

    Že več kot 35 let Tuš ostaja zvest svojemu poslanstvu: podpirati slovensko.
    Promo Delo 17. 3. 2026 | 08:17
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Čisti prostori: nevidna hrbtenica slovenskih milijardnih investicij

    V Sloveniji panoga tehnologije čistih prostorov ustvarja do 6 % BDP-ja, zaradi novih naložb v farmacijo pa bo potreba po panožnih strokovnjakih zelo velika.
    Promo Delo 12. 3. 2026 | 08:44
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo