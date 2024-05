Odprte prijave za študentski BioCamp

Študenti naravoslovnih, ekonomskih in tehniških znanosti se lahko do 10. junija prijavijo na Novartisov tradicionalni znanstveni dogodek regijski BioCamp, na katerem se bodo povezovali z vodilnimi strokovnjaki in menedžerji. Dogodek bo pod naslovom Soustvarjamo medicino: Na presečišču vrhunske znanosti in tehnologij naslednje generacije na Bledu potekal od 22. do 24. septembra. Osredotočal se bo na inovativne tehnološke platforme za zdravljenje rakavih obolenj.

Od skoraj 500 mladih talentov, ki so doslej že sodelovali na BioCampu, se jih je v preteklih letih v Novartisu zaposlilo že več kot 50. Kot pojasnjujejo v Novartisu, je BioCamp ena izmed njihovih inovativnih kadrovskih praks, ki izbranim študentom področja STEM (znanost, tehnologija, inženirstvo in matematika) in poslovnih ved ponuja edinstveno priložnost za pridobivanje znanja in razvoj kariere.

»Sodelovanje s priznanimi strokovnjaki in vodilnimi menedžerji študentom prinaša kakovosten vpogled v delovanje inovativne mednarodne farmacevtske industrije in najnovejše trende v panogi, z oblikovanjem lastnih idej pa lahko soustvarjajo prihodnost znanosti, podjetništva in tehnologije za dobrobit bolnikov. Novartis želi študentom predstaviti potrebo po inovativnih pristopih ter širokem spektru znanja in izkušenj, ki so potrebni v celotnem procesu odkrivanja, razvoja, proizvodnje, trženja in končne dobave prebojnih zdravil bolnikom.«

V boj z rakom z inovativnimi terapijami

Tema letošnjega, sicer že štirinajstega srečanja, so radioligandne terapije (RLT), ki predstavljajo eno od novih Novartisovih naprednih tehnoloških platform. Te imajo, kot poudarjajo v podjetju, pomembno vlogo pri ustvarjanju inovativnih rešitev za največja zdravstvene izzive sodobne družbe. K tem spadajo tudi rakava obolenja, ki predstavljajo enega od vodilnih vzrokov umrljivosti tako v Sloveniji kot po svetu.

Mladi bodo ob povezovanju z drugimi izbranimi študenti iz različnih držav ter sodelovanju s ključnimi strokovnjaki in vodilnimi menedžerji pridobili neprecenljive izkušnje. »Spoznali bodo strokovno in poslovno okolje globalne inovativne farmacevtske industrije ter sodelovali pri odkrivanju in oblikovanju novih poslovnih rešitev za dejanske izzive v farmacevtski industriji. Svoje ideje in rešitve bodo imeli priložnost predstaviti strokovni komisiji, ter si obenem odprli pomembne karierne priložnosti,« še navajajo v Novartisu.