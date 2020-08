Ljubljana, 18. avgusta 2020 – Coca-Cola je v aprilu začasno zaustavila vse načrtovane marketinške aktivnosti in preusmerila sredstva v pomoč skupnostim in podporo svojih najbolj prizadetih partnerjev v maloprodaji. Družba je skupaj s svojimi partnerji na področju polnjenja in distribucije, v Sloveniji torej s podjetjem Coca-Cola HBC Slovenija, in Fundacijo Coca-Cola, ki je namenjena podpori človekoljubnim dejavnostim v skupnostih, v kateri Coca-Cola posluje, doslej na globalni ravni donirala več kot 100 milijonov ameriških dolarjev humanitarnim organizacijam, ki so imele veliko vlogo v boju s krizo zaradi covida-19. V Sloveniji je Fundacija Coca-Cola z donacijo v višini 100.000 ameriških dolarjev podprla humanitarna prizadevanja Rdečega križa Slovenije za omejevanje širjenja epidemije covida-19 in za podporo najbolj ranljivim skupinam.Sedaj se Coca-Cola vrača na male zaslone v Sloveniji z novo kampanjo Odprti kot nikoli doslej . Kampanja, ki jo je zasnovala agencija 72andSunny iz Amsterdama, označuje čas kulturnih in družbenih sprememb. Začne se z manifestom, ki ga je posebej za Coca-Colo napisal nagrajeni umetnik. Umetnikove besede nas spodbujajo, da smo odprti za spremembe, smo hvaležni za stvari z nove perspektive in najdemo priložnosti v tej novi normalnosti., vodja komuniciranja v družbi Coca-Cola Adria, poudarja: »Kampanja Odprti kot nikoli doslej temelji na prepričanju, da se nam ni treba vrniti v normalnost. Namesto tega lahko napredujemo in ustvarimo svet, ki bo ne le drugačen, temveč boljši. Kampanja podpira naše maloprodajne partnerje in jim izkazuje spoštovanje; vključno z lokalnimi hoteli, bari in restavracijami. Številni med njimi ponovno odpirajo svoja vrata skupnostim po zahtevnem času za gospodarstvo, čeprav so že od nekdaj v središču našega družabnega življenja.«Podpora partnerjev v sektorju HoReCa poteka z, kar gostincem omogočaprek inovativne digitalne platforme Ad Creator. Ko gostinci ustvarijo oglase, jih Coca-Cola sponzorira in promovira na spletnih kanalih. Oglasi se na individualiziran način delijo na spletnih kanalih in gostincem pomagajo pri promociji njihove ponudbe ali preprosto pri privabljanju gostov v njihove hotele, restavracije ali bare. Ta vrsta podpore je na voljo 330 gostinskim obratom v Sloveniji.Za nekatere partnerske gostinske lokale so v izdelavi tudi posebni. S tem se gostincem zmanjšujejo stroški zaradi prilagajanja ukrepom za boj proti covidu-19.Po dolgem obdobju, v katerem smo ostali brez številnih stvari, ki smo jih imeli za samoumevne, se vračamo k starim navadam. Življenje v času zaustavitve javnega življenja nas je naučilo, da smo previdnejši, a tudi bolj odprti kot kdajkoli prej. Željni prijateljev in žejni druženja – nastopil je čas, da zopet nazdravimo. V tem duhu se začenja tudi promocijska aktivnost, s katero lahko potrošniki osvojijo brezplačno pijačo Coca-Cola ali Coca-Cola Zero v svojem najljubšem lokalu. Informacije o prevzemu kuponov za brezplačno Coca-Colo in seznamu gostinskih lokalov so na voljo na: https://www.coca-cola.si/promocije/to-coca-colo-podarimo-mi