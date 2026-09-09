Boštjan Videmšek: Tam se dogaja genocid, tukaj pa kolaboracija

Izrael v Ljubljani odpira veleposlaništvo. Medtem ko del zahodnih držav proti izraelski politiki zaostruje sankcije, Slovenija odnose z Izraelom poglablja. V Delovem studiu smo se pogovarjali z Boštjanom Videmškom, ki že vrsto let secira in razkriva dogajanje v izraelski politiki in družbi ter analizira njihove posledice. Videmšek opozarja na dolgo kontinuiteto slovensko-izraelskega sodelovanja, na politične in varnostne razsežnosti poteze ter na vprašanje, kaj takšno zbliževanje pomeni za položaj Slovenije v Evropski uniji. V središču pogovora je tudi prihod zunanjega ministra Gideona Sara, ki ga Videmšek predstavi kot enega najtrših obrazov izraelske politike. Odprtje veleposlaništva spremljajo napovedani protesti, razprava pa sega precej dlje od simbolike in lokacije na Dimičevi ...