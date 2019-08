FOTO:Odprtje kipa svobode odpade

Domačini so razdvojeni, vsi drugi pa z zanimanje zrejo v nenavadno skulpturo. FOTO: Blažž Samec

Nejevolja v vasi

Kaj bo s kipom?

Snovalce tega kulturnega eksperimenta je odziv presenetil. FOTO: Jure Makovec/AFP

Vsi tisti, ki so se veselili zaužitja protistrupa populizma, kot so ga obljubljali graditelji skulpture v podobi Donalda Trumpa v Selih pri Kamniku, bodo razočarani od novici, ki jo je objavila STA, da jutrišnje slovesno odprtje odpade. V Športnem in kulturnem društvu Sela so načrtovali lokalni dogodek, vendar je postalo zanimanje zanj tolikšno, da so ga zaradi varnosti raje odpovedali.»Veliko ljudi se odziva in se najavlja. Dogodka nismo prijavili, mišljen je bil kot lokalni dogodek. Za toliko ljudi ne moremo zagotoviti varnosti,« je za STA pojasnil predsednik društva Boštjan Pivec. Osem metrov visoka lesena skulptura, ki stoji pred gasilskim domom, je namreč po prvih objavah v lokalnih medijih hitro zaslovela po vsej državi in svetu , saj so o njej pisali celo britanski BBC, Guardian, Independent ter ameriška Washington Post in ABC.V društvu so se projekta, katerega idejo je prispeval arhitekt Tomaž Schlegl, lotili, da bi promovirali svoje dejavnosti in navsezadnje spodbudili ljudi k razmišljanju. »To je družbeni poskus, hoteli smo izvedeti, kaj se bo zgodilo,« je dejal Pivec. Odzivi so bili zelo različni; medtem ko so mlajši na vse še gledali z naklonjenostjo, so starejši večinoma zadržani, nekateri menda celo odkrito nejevoljni.Nad kipom, ki so ga začeli postavljati na začetku avgusta, ni navdušen niti lastnik zasebnega zemljišča, na katerem stoji. Pravi, da ga člani društva niso obvestili o tem, kakšne vrste kip nameravajo postaviti. Zato je postavil ultimat: Trump bo moral lesenemu kipu Melanie dokončno v slovo pomahati konec oktobra.Prav zaradi takšnega odziva so se prvotni načrti nekoliko spremenili. Po Schleglovih besedah so nameravali inštalacijo sprva obdržati za pol leta, nato so napovedali, da jo bodo na noč čarovnic simbolično zažgali, zdaj pa razmišljajo o možnosti, da jo komu podarijo. Arhitekt je za prireditev, ki so jo načrtovali za 31. avgust, napovedal tudi, da se bodo razkrile skrivnosti, ki jih skriva skulptura v obliki eliksir svobode, kot protistrupa populizmu.Kip ima kot populisti dva izraza, je dejal arhitekt: »Ko spregovori, se mu obraz spremeni in se začne spreminjati v vampirja.« Za temi usti je tudi govorniški oder. »Vedno bolj se ljudje bojijo govoriti, vsaj tak občutek imam,« je dodal. Tistim, ki mu očitajo, da deluje kip preveč bizarno, pa je odgovoril: »Namerno izgleda bizarno, saj je bizarna tudi svetovna politika.«Z občine Kamnik so sporočili, da pri projektu niso sodelovali in ga zato ne morejo komentirati.