Odprto Celje drugič zavrnjeno

Celje – Povolilne procedure v Celju še niso končane. Mestni svet je na dopisni seji in potem, ko je teden dni prej prav tako na dopisni seji za pripravo gradiva in sklepov pooblastil svetnika SD in odvetnika Damirja Ivančića, odločal o pritožbah na izide volitev oziroma na poročilo Občinske volilne komisije (OVK) o volitvah župana in mestnega sveta v Mestni občini Celje lanskega novembra. Pritožbe so, ker sta bili obe seji pač dopisni, zavrnili brez razprave in z glasovanjem na daljavo.



Upravno sodišče je v začetku januarja Mestni občini Celje naložilo, da mora ponovno odločati o pritožbah županskega kandidata Odprtega Celja Sandija Sendelbaha in članov gibanja Marjana Žvara in Aleša Ilca na poročilo o izidu občinskih volitev. Po tožbi omenjenih na upravno sodišče je to namreč odločilo, da ni bilo dovolj, da je decembra mestni svet pritožnike le obvestil o zavrženju pritožb, temveč bi jim moral odgovoriti v skladu z upravnim postopkom, torej z izrekom sklepa, obrazložitvijo in pravnim podukom. Sodišče tako niti ni odločalo o vsebini pritožb ter o tem, da si je Šrot za izvolitev v svoj šesti županski mandat nedopustno pomagal z izdajo Mestnega časopisa.



Ivančić je za dopisno sejo pripravil obširno gradivo in mestni svet je v začetku tedna na dopisni seji ponovno zavrnil pritožbe zaradi domnevne zlorabe javnih oziroma proračunskih sredstev mestne občine sredstev za izdajo Mestnega časopisa, kar naj bi pred volitvami vplivalo na izid in zagotovilo prednost izvoljenemu županu Bojanu Šrotu ter njegovi listi.



Žvaru kot predstavniku list Odprtega Celja in Ilcu kot kandidatu so pritožbi zavrgli, ker do njih nista upravičena, saj lista Odprto Celje zaradi neizpolnjevanja zakonskih pogojev na volitvah v mestni svet ni sodelovala. OVK je namreč kandidatne liste Odprtega Celja za mestni svet, mestne četrti in krajevne skupnosti zavrnila, ker kot predlagatelja kandidatnih list s podpisi občanov niso želeli navajati prvodpisanega občana Francijka Pusarja in so predlagali, da naj bo kot predlagatelj navedeno (gibanje občanov) Odprto Celje. OVK oziroma predsednik Matevž Žugelj so jih takrat zato izločili.



Sendelbahu pa so mestni svetniki pritožbo zavrgli potem, ko se je mestni svet na dopisni seji seznanil z Ivaničećevim poročilom o vsebinah Mestnega časopisa prejšnjih let in z oceno, da ni pomembnejših vsebinskih razlik do sporne oktobrske številke, pa tudi, ker je Šrot na volitvah prejel bistveno več glasov od Sendelbaha. »Uradni izid lokalnih volitev za župana Mestne občine Celje pokaže, da je od 16.326 volivcev (39,71% volilna udeležba), za prvouvrščenega Bojana Šrota glasovalo 9.079 volivcev, za drugouvrščenega Sandija Sendelbaha pa 2.922 volivcev. Razlika med obema županskima kandidatoma je torej znašala 6.157 glasov,« so zapiuslai v gradivu za odločanje o pritožbi.



Vsi trije, torej Žvar, Ilc in Sendelbah, lahko ponovno vložijo tožbo na upravno sodišče.