Odprto Celje na ustavnem sodišču

Celje – V vseh treh celjskih volilnih enotah so včeraj objavljene uradne kandidatne liste za mestni svet Mestne občine Celje (MOC) številčene do 2, nato pa od 4 naprej. Občinska volilna komisija (OVK) Celje je, kakor je napovedal predsednik Matevž Žugelj, z njih potem, ko je zunanji oddelek upravnega sodišča v Celju zavrnil pritožbe Odprtega Celja na sklepe OVK Celje o izločitvi njihovih kandidatur za mestni svet, zaporedno številko 3 izpustila.



Ostal pa je v županski tekmi njihov kandidat Sandi Sendelbah. Ta je včeraj potrdil, da so v torek popoldan pritožbo na zavrnitev vložili na Ustavno sodišče RS.



»Ali bomo uspešni in kdaj bo ustavno sodišče presojalo o tem ali bo našo pritožbo vzelo v obravnavo, ne morem napovedati,« je včeraj dejal Sendelbah. Karel Šrot iz Odprtega Celja je že pred tem pojasnil bistvo njihove ustavne pritožbe: »Želimo odpreti vprašanje ali odločitve OVK in upravnega sodišča posegajo v volilno pravico, saj je ukrep nesorazmeren.«



Do zapletov je prišlo potem, ko je OVK Celje prevzela njihove kandidatne liste, nato pa se je zapletlo pri imenu predlagatelja. OVK Celje je namreč 22. oktobra na spletu kot predlagatelja županskega kandidata Sendelbaha navedla Odprto Celje, kot predlagatelja list Odprtega Celja pa Franca Pusarja in skupino volivcev.



»Ker nas je OVK pozvala, da naj popravimo formalne pomanjkljivosti glede imena predlagatelja, smo 22.10. odločali o tem. Videli smo spletno objavo OVK Celje in smo menili, da imamo možnost poenotiti naziv predlagatelja. Zaradi naše prepoznavnosti na volitvah smo komisiji sporočili, da želimo, da bi bil povsod kot predlagatelj navedeno Odprto Celje, tudi za mestni svet,« je povedal Sendelbah.



Toda OVK Celje je prav zato 26. oktobra zavrnila njihove liste kandidatov za člane mestnega sveta MOC v vseh treh volilnih enotah in tudi kandidature za člane svetov krajevnih skupnosti in mestnih četrti »Odločitve (…) so bile potrjene dne 29.10. tudi s pravnomočnimi sodbami Upravnega sodišča v Celju,« je objavila OVK Celje.



Zanimivo je, da pri včeraj uradno objavljenih kandidaturah za župana MO Celje pri Sandiju Sendelbahu več ni navedeno Odprto Celje, temveč je kot predlagatelj zapisano »Franc Pusar in skupina volivcev za 'Odprto Celje'.«