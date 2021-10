Odsevnik je lahko meja med življenjem in smrtjo

Bodi viden – bodi previden

12 pešcev je letos že izgubilo življenje.

Policija bo nadzirala

Nič kaj vzpodbudni niso statistični podatki o žrtvah slovenskih cest. Te so letos vzele že 95 življenj, lani v enakem obdobju pa 73. Prihaja pa čas, ko bodo zaradi letnega časa in vremenskih razmer bolj ogroženi pešci. Letos jih je umrlo že 12.Največ nesreč z udeležbo pešcev se sicer zgodi v jesenskih in zimskih mesecih, ko so dnevi krajši, vidljivost slabša, ceste pa spolzke. Čeprav za večino letošnjih žrtev niso bili krivi pešci sami, ampak vozniki motornih vozil, so svetla oblačila in odsevna telesa oziroma svetilke v temi večkrat ločnica med življenjem in smrtjo.Ko so pred leti na agenciji za varnost prometa (AVP) izvedli pilotno opazovanje pešcev in uporabo odsevnih teles, podatki niso bili nič kaj spodbudni. Kar 93 odstotkov jih v času, ko je vidljivost slaba, ni uporabljalo nobenega odsevnika, le malo več kot odstotek je imelo kresničko ali odsevni trak, 4,2 odstotka pa kakšno drugo odsevno površino.Kako k varnosti pešca pripomore odsevno telo, pove že dejstvo, da voznik opazi v temno oblečenega pešca šele na razdalji 26 metrov, kar je pri večji hitrosti ponavadi že prepozno, da bi se varno ustavil. V svetlo oblečenega pešca opazi kakšnih deset metrov prej, pešca, ki ima na sebi odsevni trak ali kresničko, pa vidi že približno 135 metrov daleč.Prav zaradi ozaveščanja vseh udeležencev v prometu na varnost in ranljivost pešcev bo do 10. oktobra potekala nacionalna preventivna akcija »Bodi viden – bodi previden«, ki jo vodi AVP.Direktor AVPob tem pravi, da je hoja zdrava, praktična, za otroke in starejše pogosto tudi edini način udeležbe v prometu, ne povzroča onesnaženosti okolja, toda pešci so veliko bolj ogroženi kot drugi udeleženci v prometu. »Človeško življenje je neprecenljivo, izpostavljenost pešcev pa izjemna. Po podatkih Evropske komisije je približno petina vseh smrtnih žrtev v prometu v Evropski uniji prav pešcev. Največ jih je starih 65 let ali več.«Vodja sektorja prometne policijeopozarja, da se je varnost pešcev letos v primerjavi z enakim lanskim obdobjem poslabšala. Policisti bodo ob rednem delu nadzirali ravnanje pešcev, medtem ko bo na vsaki policijski upravi izveden še vsaj en poostren nadzor za njihovo večjo varnost.Do 3. oktobra je bilo v prometnih nesrečah udeleženih 369 (lani 363) pešcev, od katerih jih je 12 (lani 6) umrlo, 56 (66) je bilo hudo poškodovanih in 264 (255) lažje poškodovanih. Od vseh udeleženih pešcev v prometnih nesrečah jih je 55 (58) povzročilo prometno nesrečo.Še vedno je najpogostejši vzrok za prometne nesreče z udeležbo pešcev neupoštevanje pravil o prednosti, prometnih nesreč s hujšimi posledicami pa nepravilnosti pešcev. Pešce zato na policiji opozarjajo, naj upoštevajo cestnoprometna pravila in uporabljajo prometne površine, namenjene hoji pešcev, ponoči pa naj obvezno uporabljajo odsevna telesa za večjo vidnost oziroma svetilko, ki oddaja belo svetlobo.