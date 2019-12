FOTO:Odškodnine nezakonito odpuščenim profesorjem

Univerza na Primorskem (UP) je po sodbi ljubljanskega višjega delovnega in socialnega sodišča še šestim profesorjem izplačala odškodnine zaradi nezakonite odpovedi delovnega razmerja leta 2016. Skupna višina odškodnin znaša slabih 100.000 evrov. Že pred tem so odškodnine prejeli trije nekdanji profesorji UP. Vsi sodni postopki pa še niso končani.Od 17 nekdanjih profesorjev UP, ki so pod rektorjem Draganom Marušičem pred tremi leti dobili odpovedi pogodb in so univerzo tožili, jih je 13 na sodišču dokazalo nezakonitost. Devet profesorjev je tudi že dobilo izplačane odškodnine, dvema je bila odškodnina zavrnjena, v ...