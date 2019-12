Odslej ženske z enakimi pogoji kot moški

Ljubljana – Z letom 2020 potečejo prehodna obdobja, ko so se postopno dvigala pogoja starosti in pokojninske dobe za starostno upokojitev, tako da bodo pogoji izenačeni za moške in ženske. Po drugi strani se bo nekoliko zvišal odmerni odstotek za moške, začeli pa bodo veljati nova pravila za dvojni status.Pogoji za pridobitev pravice do starostne pokojnine bodo v 2020 za ženske in moške – starost 65 let, če ima oseba najmanj 15 let zavarovalne dobe oziroma starost 60 let pri dopolnjenih 40 letih pokojninske dobe brez dokupa.Starostno mejo si lahko zavarovanec zniža zaradi skrbi za vsakega rojenega ali posvojenega otroka, za ...