FOTO:Odsluženi računalniki v epidemiji dobivajo novo življenje

Na društva, ki zbirajo rabljene računalnike in jih nato pripravijo za ponovno uporabo, se je v obdobju učenja od doma vsul plaz elektronske pošte, ki se je nanašala na podarjanje in povpraševanje po računalnikih. Delujoče računalnike ob menjavi zavržemo, v trenutni situaciji pa so rabljeni računalniki zelo koristni za šoloobvezne otroke, ki drugače ne morejo sodelovati pri pouku.Nevladna akcija »Nihče brez« je v času epidemije z rabljenimi računalniki zadovoljila že dobro polovico potreb, do konca maja pa ni razloga, da družina z osnovnošolcem še vedno ne bi imela vsaj enega računalnika, poudarjajo koordinatorji ...