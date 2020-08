Odsotnost dobre šolske politike se nam bo prej ali slej poznala

Ljubljana – Izredni profesor za didaktiko in kurikularne teorije na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani dr. Damijan Štefanc je bil eden od strokovnjakov, ki so na težave in predvsem nedomišljene poteze v sistemu vzgoje in izobraževanja v času epidemije koronavirusa opozarjali od samega začetka. Modeli, kot jih je za novo šolsko leto predstavilo ministrstvo, mu ne vzbujajo zaupanja, da so šole bolje pripravljene, kot so bile spomladi. A ne po svoji krivdi, poudarja in dodaja, da je beseda »avtonomija« v šolstvu ena bolj zlorabljenih. Kaj bi svetovali staršem in otrokom, ki gredo prvič v šolo?Kvečjemu bi jim ...