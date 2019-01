Odstop dveh nadzornikov RTV Slovenija

Nadzorni svet RTV Slovenija šteje enajst članov. V skladom z zakonom o RTV državni zbor imenuje pet članov, pri čemer mora upoštevati zastopanost političnih strank v državnem zboru, štiri člane imenuje vlada, zaposleni v javnem zavodu RTV Slovenija pa na neposrednih volitvah izmed sebe izvolijo dva člana.

Ljubljana – Iz enajstčlanskega nadzornega sveta RTV Slovenija sta po naših informacijah odstopilainki sta bila v državnem zboru izvoljena na predlog SD in SMC. Rakovec je moral odstopiti po tem, ko je bil izvoljen za župana Kranja, Igličarja pa je nepreklicen odstop podal dober teden po decembrski seji programskega sveta, kjer se je na položaju obdržal generalni direktor Razrešitev je predlagal prav nadzorni svet. »Že dalj časa zaznavam, da moje delovanje v nadzornem svetu RTV Slovenije ne prinaša sprememb v vodenju in poslovanju zavoda, ki bi bile po mojem strokovnem mnenju nujno potrebne za izboljšanje poslovanja zavoda. Razprava in glasovanje članov programskega sveta zavoda o odpoklicu generalnega direktorja me je še dodatno utrdila v moji odločitvi za odstop,« je v odstopni izjavi zapisal Igličar, sicer zaposlen na katedri za računovodstvo in revizijo ljubljanske ekonomske fakultete.Mandatno-volilna komisija državnega zbora bo njuni odstopni izjavi obravnavala predvidoma 24. januarja. Po seznanitvi državnega zbora z njunim odstopom bo mandatno-volilna komisija pozvala poslanske skupine, da ji posredujejo predloge kandidatov za člana nadzornega sveta RTVS, ki bosta imenovan za preostanek mandata.