Odstop predstojnika urgentnega centra, že leta opozarja na sistemske težave

Predstojnik urgentnega centra Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Maribor Gregor Prosen je podal odstopno izjavo s tega položaja, so danes za STA potrdili v UKC Maribor. Vlada pa je zamenjala predstavnice in predstavnike ustanovitelja v svetu tega javnega zdravstvenega zavoda.

Razlogi za odstop Prosena, ki že več let opozarja na številne težave v sistemu nujne medicinske pomoči v Sloveniji, niso javno znani. Po poročanju časnika Večer je razlog za odstop v tem, da so v vodstvu bolnišnice imeli različne poglede na to, kdo vse naj bi poleg urgentnih zdravnikov sodeloval pri delovanju urgentnega centra.

Prosen je vodenje urgentnega centra prevzel pred šestimi leti. V UKC Maribor zagotavljajo, da njegova odstopna izjava ne bo vplivala na delo urgentnega centra. »V skladu z odpovednim rokom bo svoje naloge še opravljal, v tem času pa bo vodstvo UKC Maribor izvedlo postopke za imenovanje novega predstojnika,« pravijo. »Delo urgentnega centra bo v prehodnem obdobju potekalo nemoteno, tako da zaradi nastale situacije pacienti ne bodo prikrajšani,« so dodali.

Novi obrazi pa so že v svetu zavoda. Vlada je na današnji seji odpoklicala dosedanje predstavnike ustanovitelja Marjana Mačkoška, Klemna Pleška, Mojco Gornjak in Franca Hočevarja, ki jih je imenovala prejšnja vlada. Na njihova mesta je za preostanek mandata, ki traja do 17. septembra 2027, sedanja vlada imenovala Tadeja Krašovca, Lauro Mencinger, Igorja Škrinjarja in Bernarda Memona.

V vodstvu bolnišnice so imeli različne poglede na to, kdo vse naj bi poleg urgentnih zdravnikov sodeloval pri delovanju urgentnega centra. FOTO: Tadej Regent

Odpoklic dosedanjih predstavnikov ustanovitelja je po navedbah ministrstva za zdravje v skladu s pravilnikom za imenovanje predstavnikov v svetih javnih zdravstvenih zavodov, ki določa, da lahko vlada ne glede na razloge za predčasno razrešitev predstavnika ustanovitelja odpokliče na predlog ministra, pristojnega za zdravje.

Ker je bil Marjan Mačkošek predsednik sveta zavoda, bodo morali člani na naslednji seji izvoliti novega predsednika. Datum seje še ni znan.

Svet zavoda ima sedem članov. Od tega so štirje predstavniki ustanovitelja oz. države, predstavnik zavarovancev je Borut Bogataj, predstavnik zaposlenih Luka Kolarič, predstavnico uporabnikov pa je treba še imenovati.

Generalni direktor UKC Maribor je Vojko Flis, ki mu je podala soglasje k imenovanju še prejšnja vlada. Mandat mu uradno poteče konec marca 2028.