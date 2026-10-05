Odstopil je generalni direktor UKC Maribor Vojko Flis: Popustil sem pritiskom

Odstopil je direktor Univerzitetnega kliničnega centra Maribor prof. dr. Vojko Flis, dr. med. Do imenovanja novega vodstva bo opravljal tekoče posle, je sporočil. Kot razlog odhoda je navedel dogodke v urgentnem centru, kjer dela 39 specialistov, vendar pa jih več kot 30 odstotkov le deloma zaposlenih v UKC. »Če se kdo vpraša, zakaj je tako, naj povem, da je nekdanji predstojnik prišel s prošnjo, da naj tako naredimo, da zdravniki ne bi odhajali in bi delo v urgentnem centru teklo,« je pojasnil.

»Temu sem popustil, dovolil sem, da so v tolikšnem deležu delno zaposleni, kar seveda onemogoča dobro organizacijo dela v urgentnem kliničnem centru. Za to sem odgovoren, to odgovornost jemljem resno, in zato kot direktor Univerzitetnega kliničnega centra v Mariboru odstopam.«

Že 24. septembra je odstopil predstojnik urgentnega centra Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Maribor Gregor Prosen. Vlada pa je zamenjala predstavnice in predstavnike ustanovitelja v svetu tega javnega zdravstvenega zavoda. Razlogi za odstop Prosena uradno niso bili podrobneje pojasnjeni. Sam je dejal, da jih je »preveč«, po poročanju Večera pa naj bi bil neposredni povod spor glede organizacije dela urgentnega centra oziroma vprašanja, kateri zdravniki naj poleg urgentnih specialistov sodelujejo pri njegovem delovanju. Po odstopu so mariborski urgentni zdravniki opozorili tudi na širše kadrovske in organizacijske težave sistema.

Umik je bil pričakovan Umik Flisa je bil po menjavi vlade letos spomladi in posledične menjave predstavnikov ustanovitelja v svetu zavoda pred dvema tednoma pričakovan. Vodenje je nekdanji kandidat Gibanja Svoboda za mariborskega župana prevzel oktobra 2023, trenutni mandat pa bi se mu iztekel konec marca 2028. UKC Maribor je vodil že v obdobju med junijem 2017 in junijem 2021.

Kot je Flis zapisal v odstopni izjavi, ni šlo za odločitev, ki bi jo sprejel zlahka. »Vodenje te ustanove sem vedno razumel kot veliko odgovornost in kot posebno zaupanje, dolžnost in čast. To se kaže v priložnosti in časti sodelovati pri preobrazbi ustanove v Klinični center, ustanovitvi Medicinske fakultete v Mariboru in pri največjem investicijskem ciklusu v zgodovini ustanove.«

Zapisal je, da si je v času svojega mandata skupaj s sodelavci prizadeval, da bi bil Univerzitetni klinični center v Mariboru strokoven, odgovoren in usmerjen predvsem v bolnike. »Za vse, kar smo v tem času naredili, in predvsem za ljudi, s katerimi sem imel priložnost sodelovati, sem iskreno hvaležen. Danes ocenjujem, da je po spremembi okoliščin nastopil trenutek, ko je prav, da možnost nadaljnjega razvoja ustanove prevzame nova ekipa.«

Univerzitetnemu kliničnemu centru Maribor, njegovim zaposlenim in bolnikom je zaželel veliko uspeha v prihodnje. FOTO: Leon Vidic

Flis: Vodstvena funkcija je začasna, institucija pa ostaja

Kot je navedel, svoj odstop razume kot odgovorno odločitev. »Vodstvena funkcija je začasna, institucija pa ostaja. In prav institucija mora biti vedno pomembnejša od posameznika. Svoj mandat bom zaključil korektno in odgovorno ter naredil vse, da bo prehod urejen in miren.«

Univerzitetnemu kliničnemu centru Maribor, njegovim zaposlenim in bolnikom je zaželel veliko uspeha v prihodnje, svojim sodelavcem in sodelavkam se je zahvalil za vrhunsko kakovostno oskrbo bolnikov.