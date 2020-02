Odstopil je podpredsednik SAB Iztok Purič

Trenja znotraj SAB?

Podpredsednik SAB in nekdanji kohezijski minister Iztok Purič je odstopil s podpredsedniške funkcije in izstopil iz stranke. Kot je zapisal v izstopni izjavi, je že pred časom izgubil zaupanje. »Brez medsebojnega sodelovanja, zaupanja in spoštovanja znotraj vsake organizacije delo ne more prinesti pričakovanih rezultatov,« je navedel.Kot je poudaril, štejejo le rezultati. Po njegovih besedah gre preprosto samo za načine dela, ki so seveda lahko različni, vendar pa mora biti njihova izbira razumna.Ob odstopu je spomnil na besede kulturnika, ki je dejal, da lahko ljubezen in umetnost spremenita politiko tam, kjer se ta zares začne, in sicer v posamezniku, ter da je nujno prisluhniti temu, kar nas lahko spremeni, in temu, kar nismo.»Tako pridemo do bistva. To je vprašanje zaupanja, ki je ali pa ga ni. Vsak ga lahko dojema po svoje. Sam, moram priznati, da sem ga izgubil že pred časom. Izguba medsebojnega zaupanja pomeni tudi izgubo spoštovanja in to je trenutek, ko se človek mora odločiti, kako naprej,« je zapisal.Purič je z današnjim dnem nepreklicno odstopil kot podpredsednik stranke in izstopil iz članstva SAB. Prepričan je, da njegovo delo ni v ničemer in nikoli ogrozilo ali škodovalo ugledu stranke, ki ji želi veliko uspehov.Trenutno ne razmišlja o prestopu v katero drugo stranko, je še pojasnil za STA.V SAB pa so za STA pojasnili, da Puričeve odstopne izjave še niso prejeli. Je pa generalni sekretar strankenavedel, da Purič po odstopu s funkcije kohezijskega ministra v stranki ni bil več aktiven, zato so njegovo odločitev prej ali slej pričakovali. »Izguba zaupanja je obojestranska, se mu pa v stranki zahvaljujemo za sodelovanje in pripravljenost prevzeti funkcijo ministra. Želimo mu vse dobro,« je še zapisal Pavlič.Ugibanja o trenjih znotraj SAB je sprožil že Puričev odstop s položaja ministra brez listnice, pristojnega za razvoj, strateške projekte in kohezijo po le devetih mesecih. Takrat je Purič odstop pojasnil z osebnimi razlogi. Po neuradnih podatkih je prišlo do razhajanj v stranki, zlasti med njim in. Purič je sicer zatrdil, da so razlogi za odstop le osebni, v odstopni izjavi pa zapisal, da so v službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v času njegovega mandata »uspeli narediti tisto, česar ekipe pred njim niso znale ali pa niso zmogle narediti«.