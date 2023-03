Odstopil je vodilni borec proti spolnim zlorabam v Vatikanu

V nadaljevanju preberite:

Nemški Jezuit pater Hans Zollner, ki v Vatikanu velja za vodilnega strokovnjaka za varovanje mladoletnih in ranljivih odraslih pred spolnimi zlorabami, je odstopil iz papeške komisije za zaščito mladoletnikov. Kot je zapisal v odstopni izjavi, se je umaknil zaradi strukturnih in praktičnih težav, nedoslednosti, nejasnosti in nepreglednosti v delovanju komisije.

Po razkritju spolnih zlorab redovnic, ki jih je zakrivil slovenski Jezuit in svetovno znani ustvarjalec mozaikov pater Marko Ivan Rupnik, je serija spolnih škandalov pričakovano zatresla vrh Vatikana. Odstop uglednega člana papeške komisije, ki naj bi dokončno obračunala s spolnimi zlorabami, odpira več vprašanj kot ponuja odgovorov.