Odstopila direktorica Zdravstvenega doma Nazarje Darja Es

Draja Es (druga z leve) leta 2013, tedaj še v. d. direktorice Zdravstvenega doma Nazarje. FOTO: Brane Piano/Delo

Pozivi k razrešitvi Esove že od pomladi

Direktorica Zdravstvenega doma (ZD) Nazarjeje v četrtek nepreklicno odstopila. Kot je danes povedala STA, se je za odstop odločila, ker je svet zavoda na pobudo zgornjesavinjskih županov zahteval njeno razrešitev. To je zanjo pomenilo nezaupnico in v takšnih pogojih ni mogla več delati, je izjavila.Dodala je, da bi bilo dobro, da vodenje ZD Nazarje prevzame oseba, ki izhaja iz drugega okolja.»V svoji pogodbi o zaposlitvi na mestu direktorice nimam odpovednega roka, vendar sem zaradi postopkov, ki jih je treba izvesti s strani sveta zavoda in sveta ustanoviteljic, ponudila, da svoje delo opravljam najdlje do konca leta,« je povedalaIz Civilne iniciative za ohranitev zdravja Zgornjesavinjčanov so sicer popoldne sporočili, da so podprli predlog zgornjesavinjskih županov, da svet zavoda razreši Esovo. Pri tem pa pričakujejo, da bo svet zavoda imenoval za vršilca dolžnosti direktorja zavoda kriznega menedžerja, ki bo nemudoma začel z ukrepi za sanacijo stanja in normalizacijo razmer v ZD Nazarje.Prav tako bi moral krizni menedžer pripraviti vse potrebne aktivnosti za imenovanje novega direktorja. Brez tega je sama razrešitev ali odstop direktorice korak v prazno, navajajo v iniciativi.V iniciativi dvomijo, da bi bila priključitev ZD Nazarje velenjskemu zdravstvenemu domu pravilna odločitev. Tudi ZD Velenje namreč posluje z izgubo, ki kumulativno presega milijon evrov.»Z gotovostjo lahko trdimo, da bi se v primeru pripojitve k Velenju nujna medicinska pomoč izvajala iz Velenja. V tem primeru bi o našem javnem zdravstvu odločali in reševali nastale razmere v Velenju. Glavni problem nujne medicinske pomoči je pomanjkanje zdravnikov za njeno izvajanje, pri čemer sta lokacija in opremljenost drugotnega pomena. Podprli bomo vsako zamisel, ki bi omogočala boljše pogoje za delovanje nujne medicinske pomoči,« so še dodali v iniciativi.Pozivi k razrešitvi Esove so se vrstili že od pomladi, ki so ZD Nazarje zapustili trije družinski zdravniki, ostali pa so tudi brez 24-urne dežurne zdravniške oskrbe. Julija pa sta v ZD Nazarje prišle dve zdravnici iz BiH.