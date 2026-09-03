Odstopila državna sekretarka na ministrstvu za zdravje

Državna sekretarka na ministrstvu za zdravje Vesna Marinko je v ponedeljek podala odstopno izjavo, je potrdila za STA. Razlogov za odstop ni razkrila.

Vlada je Vesno Marinko na mesto državne sekretarke na ministrstvu za zdravje imenovala 4. junija. Pred tem je bila generalna direktorica direktorata za javno zdravje na ministrstvu za zdravje.

Po informacijah portala Info360 se na ministrstvu dogajajo tudi drugi kadrovski premiki, menjali naj bi vodstva nekaterih direktoratov.

Kot državna sekretarka tako na ministrstvu ostaja le Tea Košir, ki je bila pred tem poslanka Demokratov, pred vstopom v politiko pa podjetnica.