Odstopila generalna direktorica zavoda za zaposlovanje

Generalna direktorica Zavoda za zaposlovanje Greta Metka Barbo Škerbinc je podala odstopno izjavo, so potrdili na zavodu. Več informacij, tudi v zvezi z razlogi za to odločitev, niso posredovali. Na pristojnem ministrstvu so se z odstopom že seznanili, vlada pa bo Barbo Škerbinc razrešila v najkrajšem možnem času, so navedli za STA.

Na ministrstvu za gospodarstvo, delo in šport so pojasnili, da Barbo Škerbinc razlogov za odstop tudi v odstopni izjavi ni navedla. Na vprašanje STA, kako ocenjujejo njeno delo, tudi niso odgovorili. So pa napovedali, da jo bo vlada v skladu s svojimi zakonskimi pristojnostmi razrešila v najkrajšem možnem času, hkrati pa bo imenovala vršilca oziroma vršilko dolžnosti generalnega direktorja zavoda.

Barbo Škerbinc je na čelu zavoda od februarja 2023. Najprej je zavod vodila kot v. d. generalne direktorice, s februarjem 2024 pa je nastopila poln mandat. Diplomirana politologinja je na zavodu zaposlena od leta 1993, leta 2022 pa se je vmes za nekaj manj kot leto dni zaposlila na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Do januarja 2020 je bila šest let namestnica takratne generalne direktorice Mavricije Batič. Na čelu zavoda je nasledila Mitjo Bobnarja. FOTO: Jože Suhadolnik

Na zavodu je opravljala različne naloge, začela je na območni službi Maribor na področju aktivne politike zaposlovanja in na analitiki, nadaljevala pa na centralni službi zavoda, kjer je bila pretežno na različnih vodstvenih delovnih mestih. Do januarja 2020 je bila šest let namestnica takratne generalne direktorice Mavricije Batič. Na čelu zavoda je nasledila Mitjo Bobnarja.