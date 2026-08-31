Odstopila je direktorica ZD Ljubljana Antonija Poplas Susič

S 1. septembrom s položaja odstopa direktorica ZD Ljubljana Antonija Poplas Susič. Informacijo so za Delo potrdili v omenjeni zdravstveni ustanovi.

»Prof. dr. Poplas Susič ostaja zaposlena v zavodu, posvetila pa se bo delu na strokovnem področju, tudi v mednarodnem okolju,« so sporočili v ZD Ljubljana. Dodali so, da bo s svojim »izjemno širokim znanjem in bogatimi izkušnjami za zavod nedvomno ustvarila dodano vrednost ter krepila njegov pomen na področju razvoja družinske medicine«.

Antonija Poplas Susič je (bila) direktorica Zdravstvenega doma Ljubljana od aprila 2021, ko je zamenjala Rudija Dolška, ki se je upokojil. V času svojega mandata je bila večkrat tarča kritik javnosti zaradi razmer v zavodu, predvsem kadrovskih, a jo je ljubljanski župan Zoran Janković ves čas branil kot sposobno in uspešno direktorico.

Leta 2025 je po tem, ko ji je iniciativa Glas ljudstva očitala, da kljub zakonski spremembi še vedno deluje »po starem«, pojasnila, da je svojo koncesijo v Zdravstvenemu zavodu Multimedicus, in sicer 0,2 programa, že prenesla na drugega zdravnika.