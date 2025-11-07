Odstopila je generalna direktorica Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin Vida Znoj, poroča STA. Novica sledi razkritju nepooblaščenega dostopa do osebnih podatkov v informacijskem sistemu uprave, ki jo vodi. Šlo je za podatke 873.201 fizične osebe.

Vlada je Znojevo na čelo Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin imenovala lani, in sicer za petletni mandat. Pred tem je upravo vodila kot vršilka dolžnosti direktorice. Nasledila je Janeza Posedija, ki je prav tako odstopil.

Informacijo o odstopu je za N1 potrdila ministrica za kmetijstvo Mateja Čalušić. Po neuradnih informacijah naj bi odstop zahteval premier Robert Golob, je poročal portal.