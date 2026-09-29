Odstopila že druga državna sekretarka na ministrstvu za zdravje

Državna sekretarka na ministrstvu za zdravje Tea Košir je v soboto podala odstopno izjavo, je potrdila za STA. Razlogov za odstop ni razkrila, prav tako ne, ali se namerava vrniti v poslanske klopi Demokratov.

Govorice o odhodu Košir so krožile že dalj časa, a je še minuli četrtek ob robu vladne seje za STA dejala, da o tem ne razmišlja. Danes pa je potrdila, da je odstopno izjavo podala čez vikend.

Vlada je Teo Košir na mesto državne sekretarke na ministrstvu za zdravje imenovala 4. junija, na ministrstvu pa je bila pristojna za javno zdravje in primarno zdravstveno varstvo. Pred tem je bila poslanka Demokratov, pred vstopom v politiko pa podjetnica.

Košir ni odgovorila na vprašanje, ali se bo kot izvoljena poslanka vrnila v državni zbor. V poslanskih klopeh jo je sicer po njenem odhodu na ministrstvo zamenjala zdajšnja vodja poslanske skupine Demokratov Elena Zavadlav Ušaj, ki bi se torej morala v tem primeru posloviti s poslanskega položaja.

Košir je že druga državna sekretarka na ministrstvu za zdravje, ki je odstopila s funkcije. V začetku septembra je odstopila Vesna Marinko, vlada pa se je 10. septembra seznanila z njenim odstopom.

Na isti seji je vlada imenovala dva nova državna sekretarja na ministrstvu, in sicer pravnico Dragano Savić Kuleto ter podjetniškega stratega in svetovalca Simona Novaka.