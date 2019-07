Odstreljen prvi volk po uveljavitvi interventnega zakona  

Ljubljana

11

volkov je predvidenih za odstrel po interventnem zakonu

- V nedeljo zvečer je bil v okolici Ige vasi v občini Loška dolina odstreljen prvi volk po uveljavitvi zakona o interventnem odvzemu medvedov in volkov iz narave, ki predvideva odstrel 175 medvedov in 11 volkov.Gre za volkuljo, odstreljena je bila na pašniku, na podlagi odločbe o izrednem odstrelu, ki jo je Agencija za okolje zaradi ponavljajočih se škod na rejnih živalih izdala za dva volkova na območju Ige in Nove vasi še pred uveljavitvijo interventnega zakona. Odstrel drugega volka kljub veljavnosti odločbe o izrednem odstrelu ne bo izveden, saj je volkulja starejša od dveh let, pogoj za odstrel drugega volka pa je, da mora biti prvi odstreljeni mlajši od dveh let, pojasni vodja postojnske območne enote zavoda za gozdoveIzredni odstrel volka na pašniku je prvi takšen primer pri nas, zato bodo lovci in gozdarji spremljali, kako bo vplival na dinamiko škod, ki so se na tem območju vrstile skoraj vsak dan, pravi Smrekar.Raziskave kažejo, da naključni odstrel volkov ne vpliva na zmanjšanje škod, včasih se te celo povečajo. Vendar bi se to lahko spremenilo, če volka ustreliš na pašniku, kakor predvideva interventni zakon. Če bo trop ostal skupaj, bi se ostali volkovi mogoče naučili, da takšnega vedenja ne ponavljajo, meni raziskovalec velikih zveri z ljubljanskem biotehniške fakultete. Vendar na podlagi enega primera takšnega sklepanja še ni mogoče potrditi, dodaja.T. i. bloškega tropa raziskovalci ne poznajo dovolj dobro. Morda gre le za volčji par in ne trop, vsekakor pa so to drugi volkovi kot križanci med volkom in domačim psom iz tropa pod Snežnikom, pravi Krofel. Za odstrel trojice volkov iz tega tropa je bila prav tako izdana odločba o izrednem odstrelu, vendar še ni bila uresničena.