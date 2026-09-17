Odvetnik o primeru Satka Zovka: Skoraj vsi ključni dokazi so padli. Kaj zdaj?

Ljubljansko višje sodišče je po poročanju medijev potrdilo odločitev ljubljanskega okrožnega sodišča, da so bili ključni dokazi zoper domnevne morilce Satka Zovka pridobljeni nezakonito. Iz sodnega spisa naj bi bili v tem odmevnem primeru, domnevno povezanim z organiziranim kriminalom, dokončno izločeni tako rekoč vsi ključni dokazi. Za komentar in oceno, kako pogosti so primeri izločitve dokazov takih razsežnosti, smo prosili specialista za kazensko pravo, odvetnika Blaža Mlinarja Kovačiča. Kot je povedal v krajšem pogovoru za Delo, se takšne res obsežne izločitve dokazov redko dogajajo in potrjujejo, da je v določenih primerih takšna sankcija potrebna – torej, ko sodišče presodi, da so policija ali tožilstvo prekršili zakon o kazenskem postopku. Kaj je po njegovem mnenju šlo narobe v ...