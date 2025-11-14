Odvetniki se bodo lahko oglaševali

V vladni postopek je bil vložen zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o odvetništvu. Med novostmi, ki jih predvideva, so prenagljeni disciplinski postopki ter dolžnost stalnega izobraževanja odvetnikov, odvetniških kandidatov in odvetniških pripravnikov. Največja sprememba pa bo odprava popolne prepovedi poslovnih komunikacij za odvetnike in dovoljenje oglaševanja odvetnikov.

Odvetniki imajo posebno vlogo v družbi iz več razlogov, med njimi izstopa zaupnost do svoje stranke, ki jih postavlja v poseben položaj v pravosodju. Zanje velja veliko omejitev, navodil in kodeksov, ki jih številni drugi poklici ne poznajo ali v njih niso toliko zavezujoči. Člen 21.a zakona o odvetništvu, ki je zelo zožil dovoljene načine informiranja javnosti o opravljanju odvetniške dejavnosti, naj bi po novem odpravili. V odvetniškem kodeksu je pod kategorijo prepoved reklamiranja naveden niz dodatnih omejitev, med katerimi so ...