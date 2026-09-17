Za Vrtovca pregon v zadevi Knovs poskus rušenja vlade

Odvzem imunitete evropskemu poslancu Mateju Toninu in kazenski pregon nekdanjih članov komisije DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs) iz vrst NSi predsednik te stranke in infrastrukturni minister Jernej Vrtovec vidi kot politično motiviran proces z namenom rušenja desnosredinske vlade.

Zgodba o Knovsu je po Vrtovčevi oceni patetična. »Prvič zato, da se ne bi sestavila desnosredinska vlada, nadaljuje pa se zato, da se desnosredinska vlada razbije,« je povedal za TV Slovenija in Pop TV. Kot je za TV Slovenija dejal vodja Specializiranega državnega tožilstva (SDT) Ivan Pridigar, je tožilstvo strokovni organ, ki odloča na podlagi zakonov.

Predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola je sicer danes, dva dni po glasovanju Tonina (EPP/NSi) obvestila o odvzemu imunitete v zadevi Knovs. Zahtevo za odvzem poslanske imunitete je Evropskemu parlamentu poslalo SDT v zvezi z obtožnim predlogom zoper štiri sedanje in nekdanje člane Knovsa, ki so obtoženi kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic.

Obtožni predlog se nanaša na nenapovedan nadzor članov Knovsa, ko so novembra 2023 na policiji med drugim preverjali, ali je ta prisluškovala nekaterim akterjem iz afere Dars. Zoper tri vidne člane stranke NSi - Vrtovca, Janeza Žaklja in Jožefa Horvata - je obtožni predlog junija postal pravnomočen.

Odzval se je tudi Jožef Horvat, ki naj bi prav tako kot član Knovsa preverjal, komu je policija prisluškovala. Sklicuje se na mnenja nekaterih pravnikov Matevža Krivica, Ernesta Petriča ter Ludvika Toplaka, ki govorijo tudi o ustavnopravni problematičnosti primera.

»Ne zahtevam privilegija in ne zahtevam politične zaščite, zahtevam pravno državo. To pomeni neodvisno sodišče, domnevo nedolžnosti, polno in učinkovito pravico do obrambe ter strogo presojo vsakega posameznega zakonskega znaka očitanega kaznivega dejanja,« je za TV Slovenija zapisal Horvat.