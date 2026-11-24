Svojci pogrešanih oseb iz vojnega in povojnega obdobja lahko tudi danes in prihodnji torek na Policijski postaji Ljubljana Moste oddajo vzorec DNK za pomoč pri identifikaciji najdenih posmrtnih ostankov. Doslej so na policiji opravili 533 postopkov s svojci, največji odziv svojcev je v Ljubljani, so pojasnili na Generalni policijski upravi.

Policija na podlagi junijske novele zakona o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev izvaja aktivnosti za ugotavljanje identitete žrtev, katerih posmrtni ostanki se nahajajo v prikritih vojnih grobiščih. Pri tem neposredno sodeluje z vladno komisijo za reševanje vprašanj prikritih grobišč in ministrstvom za obrambo kot pristojnim ministrstvom za področje varstva prikritih vojnih grobišč.

S tem namenom so na policiji pred kratkim objavili ponovni javni poziv svojcem žrtev vojnega in povojnega nasilja k sodelovanju pri postopkih ugotavljanja identitete žrtev. Skladno s pozivom so lahko svojci med 17. in 19. novembrom na več izbranih policijskih upravah po državi oddali bris ustne sluznice.

Odziv je velik, so za STA pojasnili na Generalni policijski upravi. Do 17. novembra so tako na policiji skupaj opravili 533 postopkov s svojci, ti so bili različnega obsega, trajanja in zahtevnosti, so pojasnili na policiji.

Največ na PP Ljubljana Moste

Največji odziv je bil na Policijski postaji Ljubljana Moste, kjer se je oglasilo 220 svojcev, sledita Policijski upravi Kranj, kjer se je oglasilo 115 svojcev, in Novo mesto, kjer se je oglasilo 72 svojcev. Na spletni strani policije so objavili tudi telefonsko številko in poseben elektronski naslov, prek katerih so se lahko svojci dogovorili za oddajo referenčnega brisa.

»Do 17. novembra smo opravili skupaj 192 prijav, od česar smo 36 nepokretnim osebam že predhodno odvzeli brise na domu oziroma v ustanovah,« so pojasnili na generalni policijski upravi. Kot dodatno pojasnjujejo, so pri načrtovanju dela predvideli več faz in različne načine izvajanja aktivnosti. V prvi fazi so načrtovali množično zbiranje referenčnih vzorcev DNK svojcev na vnaprej določenih lokacijah policijskih enot. V nadaljevanju pa bodo delo prilagajali posameznim okoliščinam in potrebam svojcev.

Danes in prihodnji torek med 9. in 13. uro

Do nadaljnjega so tako določili dva nova termina za Policijsko postajo Ljubljana Moste, kjer lahko svojci oddajo bris ustne sluznice – danes in prihodnji torek med 9. in 13. uro. Pri tem ne izključujejo možnosti dodatnih terminov. »Po zaključku množičnega zbiranja bomo ocenili potek ter učinkovitost naših aktivnosti in nato načrtovali nadaljnje aktivnosti in tudi določili dodatne termine za obravnavo svojcev,« so napovedali.

Cilj: omogočiti sodelovanje vsem

Na policiji zagotavljajo, da zbiranja referenčnih vzorcev DNK in opravljanja razgovorov s svojci ne bodo zaključili po izvedbi posameznih faz oziroma načrtovanih aktivnosti. Kot so izpostavili, bodo postopek nadaljevali, »dokler ne bomo opravili razgovora z vsakim svojcem, ki bo želel podati referenčni vzorec DNK, ne glede na to, ali prebiva v Sloveniji ali v tujini. Naš cilj je namreč omogočiti sodelovanje vsem, ki želijo prispevati k postopkom ugotavljanja identitete žrtev.«

Izpostavljajo tudi posebno skrb za svojce, ki so nepokretni oziroma huje gibalno ovirani in se zaradi svojega zdravstvenega oziroma fizičnega stanja ne morejo udeležiti zbiranja vzorcev na policijskih enotah. »V takšnih primerih bomo organizirali odvzem referenčnih vzorcev na njihovem domu oziroma na drugi lokaciji, kjer se nahajajo, tako da bomo mi prišli k njim,« so še zapisali.