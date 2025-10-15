Odziv družbe Dars na vladno odločitev glede vinjet

Vlada s predlogom zakona o interventnem ukrepu za štiri mesece podaljšuje veljavnost letnih elektronskih vinjet. Veljavnost se bo po predlogu zakona podaljšala šteto od dneva poteka njihove veljavnosti, določene ob nakupu, in sicer za motorna kolesa, osebna vozila in bivalna vozila, katerih veljavnost 1. decembra leta 2025 še ni potekla.

Na vladni predlog se bo odzval predsednik uprave Darsa Andrej Ribič:

Kot so pojasnili v vladi, bodo s tem blažili negativne posledice zmanjšane pretočnosti cestninskega omrežja zaradi velikega investicijskega cikla na avtocestnih odsekih ter ohranili zaupanje uporabnikov v sistem vinjetnega cestninjenja.

Upravljavec cestninskih cest, to je družba Dars, bo podaljšanje v skladu s predlogom vlade izvedel brez zaračunavanja kakršnih koli stroškov cestninskim zavezancem.

Na obalno cesto brez vinjete

Vlada je hkrati ministrstvu za infrastrukturo naložila, da uredi prekategorizacijo hitrih obalnih cest v kategorijo glavne ceste, ki se določi kot izbirna cestninska cesta. Uporaba odseka ceste med Škofijami in Izolo bo tako za osebna vozila brezplačna, kar bo razbremenilo lokalne ceste in naselja, ki so zdaj pogosto preobremenjena. Ukrep prekategorizacije začne veljati 1. januarja leta 2026 in je predviden kot začasen ukrep do zgraditve hitre ceste Koper–Dragonja.