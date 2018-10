Odziv pristojnih na dogajanje v zavodu Kengurujčki (V ŽIVO OB 14. URI)

Prenos na delo.si



Prenos novinarske konference si boste lahko ogledali tudi na delo.si.

V Sloveniji najbolj odmeva, da so v ljubljanskem zasebnem zavodu Kengurujčki na Vrhovcih surovo in skrajno neprimerno ravnali z otroki. Da se ne bi slišal otroški jok, so malčke prisilno pomirjali z zavijanjem v rjuhe , čez najbolj glasne pa so položili kar vzmetnico.Zgrožena javnost zahteva pojasnila, zato bosta ob 14. uri na novinarski konferenci spregovorila vodja sektorja za predšolsko vzgojoter glavni inšpektor na Inšpektoratu RS za šolstvo in športZasebni zavod Kengurujčki je sicer že zaprt, saj so ogorčeni starši svoje otroke izpisali. Med sporno početje oskrbnikov spada tudi prisiljeno hranjene otrok, kajti če so otroci hrano izpljuvali, so jim jo tlačili nazaj v usta.