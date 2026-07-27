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    Slovenija

    Socialni demokrati: gre za politično kampanjo proti Tanji Fajon

    Razlog za napade ni usposobljenost Fajonove, temveč njena zunanjepolitična stališča in politična pripadnost, menijo v stranki.
    Po oceni Socialnih demokratov Slovenija od takšnega ravnanja nima nobene koristi. FOTO: Zunanje Ministrstvo Slovenije
    Galerija
    Po oceni Socialnih demokratov Slovenija od takšnega ravnanja nima nobene koristi. FOTO: Zunanje Ministrstvo Slovenije
    R. I.
    27. 7. 2026 | 13:10
    2:29
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    Socialni demokrati menijo, da je zadnje dogajanje v zvezi s kandidaturo Tanje Fajon za posebno odposlanko EU za Sahel del politične kampanje, katere namen je preprečiti njeno imenovanje in jo osebno diskreditirati.

    Po njihovem prepričanju SDS zlorablja državni aparat za politični obračun z eno najbolj izkušenih slovenskih političark na področju evropskih in mednarodnih zadev. Ob tem poudarjajo, da razlog za napade ni njena usposobljenost ali morebitne nepravilnosti v postopku, temveč njena zunanjepolitična stališča in politična pripadnost.

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    Napad s hrbta desnega bočnega branilca Juana Janse

    V SD izpostavljajo, da je Tanja Fajon kot zunanja ministrica Slovenijo popeljala do nestalnega članstva v Varnostnem svetu OZN, predsedovala Varnostnemu svetu v enem najzahtevnejših obdobij njegovega delovanja ter dosledno zagovarjala spoštovanje mednarodnega prava in zaščito civilnega prebivalstva v Gazi. Prav njena kritična stališča do ravnanja izraelske vlade naj bi bila po njihovem mnenju eden od razlogov za sedanje politične napade.

    Visoka predstavnica EU za zunanjo politiko se je odločila predlagati Tanjo Fajon za posebno predstavnico Unije za podsaharsko Afriko, a popustila pod nasprotovanjem slovenske vlade. FOTO: Dursun Aydemir Anadolu/AFP
    Visoka predstavnica EU za zunanjo politiko se je odločila predlagati Tanjo Fajon za posebno predstavnico Unije za podsaharsko Afriko, a popustila pod nasprotovanjem slovenske vlade. FOTO: Dursun Aydemir Anadolu/AFP

    Kazensko ovadbo razumejo kot nadaljevanje kampanje blatenja in dokaz, da aktualna oblast nikoli ni imela vsebinskih zadržkov do funkcije posebne odposlanke EU za Sahel, temveč zgolj do kandidatke. Ob tem opozarjajo, da politična nesoglasja sodijo v demokratično razpravo, ne pa v kazenskopravne postopke.

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    Kaja Kallas je klecnila pred neizprosnim sovražnikom: slovensko fovšijo

    V stranki opozarjajo tudi na širše posledice takšnega ravnanja. Menijo, da uporaba državnih institucij za politično diskreditacijo posameznice predstavlja nevaren precedens, saj lahko spodkopava zaupanje v neodvisnost institucij. Kot eno od žrtev političnega obračunavanja omenjajo tudi nekdanjo generalno sekretarko Ministrstva za zunanje in evropske zadeve ter dolgoletno diplomatko.

    Po oceni Socialnih demokratov Slovenija od takšnega ravnanja nima nobene koristi. Prepričani so, da gre predvsem za osebni politični obračun Janeza Janše s Tanjo Fajon, pri čemer naj bi bil osebni revanšizem postavljen pred državni interes.

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