Odzivi: Evropski parlament potrdil zaupanje v slovenski pravosodni sistem

»Zadovoljen sem, da se je vse skupaj končalo. Zadovoljen sem tudi, da je odbor za pravne zadeve Juri, ki je preučil več kot 80 strani dokumentacije, ugotovili, da gre v mojem primeru in v primeru mojih treh kolegov za politični pregon,« je bil prvi odziv evropskega poslanca Mateja Tonina (Nova Slovenija/EPP) na presenetljiv izid današnjega glasovanje v evropskem parlamentu, ki mu ni izglasoval imunitete.

»In ker je odbor Juri ugotovil, da gre za elemente političnega pregona, je predlagal evropskemu parlamentu, da obdržim imuniteto. Danes bi moralo biti precej rutinsko glasovanje, ker je bila vedno praksa, da plenarno zasedanje sledi predlogom odbora. Ampak danes so se očitno zgodili tehnični zapleti,« je nenadejani rezultat poskusil pojasniti Matej Tonin.

Dejal je, da je bilo vodenje seje evropskega parlamenta ob glasovanjih slabo. »Po napovedovanju mojih kolegov, ki so sedeli v ozadju, je bilo zelo jasno po dvigovanju rok, da je bila večina za to, da obdržim imuniteto,« je ocenil Tonin. A predsedujoči se je odločil, da bo naknadno izpeljal še glasovanje z napravami, kjer da je nastala »ogromna zmeda«.

Ob tesnem glasovanju so mu po njegovih navedbah pisali štirje evropski poslanci iz vrst njegove EPP in mu dejali, da če ne bi bilo zmede ob glasovanju, bi glasovali pravilno. To pa da bi prevesilo rezultat njemu v prid.

»Zaradi tehnične zmede ali pa zaradi tehnične napake je rezultat glasovanja takšen, kakršen je,« je dejal Tonin in vztrajal, da gre v Sloveniji za politični pregon, saj da če odbor Juri tega ne bi ugotovil, sploh ne bi mogel dati predloga za to, da se mu imuniteta ohrani.

Prebilič in Nemec: Ni govora o političnem pregonu

Evropski poslanec Vladimir Prebilič (Prerod/Evropski zeleni) je strnil tri politična sporočila iz današnjega glasovanja. »Prvič, potrjeno je zaupanje v slovenski pravosodni sistem, zato ni nobene potrebe po tem, da bi govorili o političnih pregonih, Slovenija pa je država članica Evropske unije, kjer sistemi delujejo.« Kot drugo sporočilo je Prebilič izluščil, da je evropski parlament zavzel stališče, da morajo biti evropski poslanci konservativni pri podeljevanju takih pravic.

Prebilič pa je tudi prepričan, da je rezultat glasovanja nezaupnica desni politiki v Sloveniji, ki poskuša na tak ali drugačen način določene stvari izpeljati v evropskem prostoru. Poleg tega se mu zdi, da je to tudi odmev slovenske blokade skupne izjave EU glede Izraela.

»Odločitev evropskega parlamenta je sporočilo Evropi in Sloveniji, da evropski parlament ohranja načelo enakosti pred zakonom. Seveda bo imel kolega Tonin možnost dokazati svojo nedolžnost pred slovenskim sodnim sistemom in sodišči. Ta veljajo seveda za popolnoma neodvisna,« pa se je odzval Matjaž Nemec (SD/S&D).

Evropski poslanci so se odločili, da z nepodelitvijo imunitete Mateju Toninu ohranijo kredibilnost in transparentnost postopkov: »Vsakršen drugačen rezultat bi ohranjal neki madež v postopku.« Nemec je bil po glasovanju presenečen, da ga največji politični skupini v evropskem parlamentu EPP ni uspelo obraniti, poleg tega jim očitno ni uspelo pridobiti glasov tudi na ekstremni desnici.

Je Tonin res prepričan v svojo nedolžnost?

»Človek bi pričakoval, da nekdo, ki je tako prepričan v svojo nedolžnost, ne bo tako zelo zaposlen z iskanjem ljudi, ki mu bodo preprečili, da bi jo dokazal,« pa je odzivu evropska poslanka Irena Joveva (Svoboda/Renew) namignila na Toninovo lobiranje in iskanje glasov podpore pri evropskih poslancih na desnem in skrajno desnem polu evropskega parlamenta.

Namesto da bi pustil slovenskim institucijam, da opravijo svoje delo, Matej Tonin svoj primer predstavlja kot zgodbo o političnem pregonu in s tem seje dvom o slovenski pravni državi, tožilstvu in preiskovalnih organih. Takšna retorika je pri nas že dobro znana, po navadi je zapakirana v besedo krivosodje, je še dodala Joveva.