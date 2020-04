Oglasil se je Anton Zakrajšek, nekdanji direktor blagovnih rezerv

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Pošiljka zaščitne opreme s Kitajske, ki je prispela na Brnik.

Ljubljana - "Nočem biti žrtveno jagnje. Ne vem, ali bom angažiral odvetnika in ne vem, kaj je mislil sinoči minister Zdravko Počivalšek, ko je namigoval na negospodarno ravnanje. Počakal bom na izsledke revizije in nato zahteval opravičilo," napoveduje Anton Zakrajšek, ki ga je vlada sinoči razrešila z mesta direktorja zavoda za blagovne rezerve.Ponovil je tisto, kar nam je dejal pred dnevi, ko smo ga spraševali o dobavah spornih zaščitnih mask iz papirnatih sarviet. "Na bolniški sem od 20. marca, od tedaj nisem podpisal nobene pogodbe. Ali je svetovalec, ki ga je v blagovne rezerve poslal minister Počivalšek na koga pritiskal ne vem, govori se o mobingu in vem, da mu je moj namestnik Ivan Gale, ki je z njim podpisal pogodbo o pro bono svetovanju zavodu, dal odpoved," razlaga Zakrajšek.Poslal nam je tudi pisno izjavo, v kateri povzema dogajanje. Objavljamo jo v celoti."Zaradi različnih namigovanj, ki so se začela pojavljati v javnosti glede moje razrešitve z mesta direktorja Zavoda Republike Slovenije za blagovne rezerve, v prilogi pošiljam prošnjo za mojo razrešitev, ki sem jo na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT), poslal 20.4.2020 ob 15:18 uri.Me je pa izredno negativno presenetila včerajšnja izjava ministra Zdravka Počivalška, o razlogih za mojo razrešitev. Češ, da naj bi jaz deloval iz ozadja, da bi celo od doma izbiral dobavitelje v času, ko sem doma, v samoizolaciji preboleval Covid – 19.Zato želim dati nekaj pojasnil.Vlada RS, je na naše začudenje, zadolžila Zavod RS za blagovne rezerve ( Zavod) za izvedbo nabav vseh zaščitnih sredstev. Začudenje zato, ker nam še sedaj ni jasno, zakaj naj bi te nabave moral izvajati prav naš Zavod, saj z nabavo tovrstne opreme nimamo izkušenj, ne kadra.Zanimivo bi bilo vedeti, zakaj niso bili za to zadolženi na primer: Ministrstvo za zdravje, Ministrstvo za javno upravo, Uprava za zaščito in reševanje, ali pa morebiti bolnišnice same. Vsi našteti imajo posebne oddelke ali službe za nabavo takih sredstev.Ne glede na to začudenje, smo na Zavodu nemudoma začeli iskati možne dobavitelje zaščitne opreme proti covidu-19. Ko se razvedelo, da bodo šle nabave preko našega Zavoda, smo vsakodnevno dobivali množico ponudb, ki so nam jih pošiljali razni možni dobavitelji.Mnogo ponudb so nam preposlali tudi iz drugih ministrstev, kamor so potencialni dobavitelji tudi naslavljali svoje ponudbe. Vseh ponudb smo se lotili enako. Od ponudnikov smo zahtevali še dokumentacijo, s katero naj bi dokazovali, da ponujajo ustrezno opremo (sliko, certifikat). Če smo to pridobili, smo z vsakim ponudnikom sklenili ustrezno pogodbo.Vse pogodbe so bile klasične in podobne, razlikovale so se seveda v nazivu ponudnika, artikla in cene. Z vsemi ponudniki smo naročila sklenili v dobri veri, da bodo ponujeno opremo tudi dobavili. Ne predstavljamo si, da bi glede na nujnost nabav, pri ponudniku preverjali še karkoli drugega. Plačila so bila predvidena po dobavi in prevzemu blagu, v primeru plačila avansa pa smo od ponudnikov pridobili bančno garancijo, v enem primeru pa hipoteko na premoženje. Za Zavod je bila prva prioriteta, da čim prej dobi zaščitno opremo, ne glede kdo nam jo dostavi. Bili smo pod velikim pritiskom javnosti po čimprejšnjih tovrstnih dobavah.Zavod je že v prvem tednu, ko sem bil jaz še v službi, uspel dobiti kar nekaj opreme (cca 540.000 različnih vrst zaščitnih mask in več kot 2,5 mio rokavic) celo od ponudnikov, ki se prioritetno ne ukvarjajo z medicinsko dejavnostjo. Strokovne prevzeme od dobavitelja pa izvaja zunanja kontrolna hiša Bureau Veritas.Dne 20.03.2020, ko sem jaz zaradi ugotovitve pozitivnega stanja na Covid-19, že odšel v samoizolacijo, je Zavod prejel ustno navodilo MGRT, da se vse ponudbe potencialnih dobaviteljev, ki so prihajale na Zavod, pošilja oziroma posreduje na MGRT in sicer na e-naslov:, kjer naj bi pregledali ustreznost ponudb in dobaviteljev.Dne 23.03.2020 je sledila sprememba navodila glede ponudb, in sicer je to funkcijo prevzelo Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje (URSZR). Ponudbe se je usmerjalo na elektronski e-naslov:Dne 24.03.2020 je Vlada RS sprejela sklep številka 01201-5/2020/5, s katerim je imenovala Medresorsko delovno skupino za sprejem, pregled in vrednotenje ponudb zaščitne opreme za preprečevanje širjenja nalezljive bolezni SARS – CoV-2 (COVID – 19), v katero so bili imenovani predstavniki različnih ministrstev, pod vodstvom Damijana Jaklina, državnega sekretarja na MORSU.Naloge medresorske delovne skupine so izključno:–sprejem in pregled posameznih ponudb zaščitne opreme;–vrednotenje zaščitne opreme v smislu izpolnjevanja tehničnih standardov;–posredovanje ponudb zaščitne opreme, ki izpolnjuje zahtevane pogoje, Zavodu Republike Slovenije za blagovne rezerve v nadaljnji postopek izvedbe javnega naročila in sklenitve pogodb.Ko je Zavod z strani URSZR pridobil pisno informacijo o ustreznosti ponudbe, je Zavod izvedel naročilo. Ali ni to trditev večkrat javno potrdil prav minister Počivalšek?Vse dobavitelje respiratorjev in njihove ponudbe pa so strokovno preverjali na MGRT, ker na Zavodu nimamo strokovnjakov s tega področja. Zavodu so preko e_pošte pisno sporočili s kom naj se izpelje naročilo. Prav tako so vse predhodne postopke z vsemi domačimi izdelovalci zaščitnih mask (Korez-sorting group, Zaščita Lukač, Konfekcija Marja ), koordinirali in se dogovarjali na MGRT oziroma na URSZR.Zavod pa je zopet na podlagi njihovih pisnih sporočil preko e_pošte, samo izvedel naročilo. Direktno z Zavodom je stopilo v stik s svojo ponudbo pralnih mask samo domače podjetje Prevent – Deloza. Napotili smo jih na Infekcijsko kliniko, kjer so vzorec maske tudi strokovno potrdili. Zavod pa je potem izvedel naročilo. Kolikor mi je znano, je pogodba že v celoti uspešno izvedena, brez kakršnih koli problemov.Naj omenim tudi dejstvo, da je Zavod za vsako pogodbo, pred njenim podpisom z naše strani, prejel tudi pisno soglasje MGRT.Za konec bi želel povedati še dejstvo, da sem seveda z veseljem odgovoril mojemu namestniku Ivanu Galetu, ter vsem drugim sodelavkam in sodelavcem, če so me kadarkoli v času moje odsotnosti poklicali in želeli o določenih zadevah slišati še moje mnenje ali nasvet. Prav tako sem se vedno odzval na klic tudi vodji skupine, ki jo imenoval minister pod vodstvom Mitje Terčeta, ko je potreboval pomoč ali me poprosil za mnenje. Napisal sem celo navodila, kako naj postopajo pri postopkih naročil, da pri morebitnem hitenju ne bi naredili napak. Vsi, vključno s Terčetom, so se mi zato tudi zahvalili.Po informacijah, ki sem jih dobival od mojega namestnika Ivana Galeta, kot tudi ostalih sodelavcev in sodelavk, je g. Terče, brez vsakršnih koli pooblastil in odgovornosti, začel izvajati mobing nad njimi. Po pripovedovanju tudi drugih, omenjeni gospod ni prišel v konflikt samo pri nas, temveč tudi z Damijanom Jaklinom vodjem Medresorske delovne skupine. Prepričan sem, da bi o teh zadevah imel veliko za povedati moj namestnik Ivan Gale, ki je, na žalost po 40 dnevnem neprekinjenem delu, od ponedeljka tudi na bolniški!Kolikor sem bil v stanju obolelosti na corono-19, sem na daljavo vedno poskušal po svojih najboljših močeh in znanju, pomagati ali svetovati mojemu namestniku Ivanu Galetu, ter vsem drugim sodelavkam in sodelavcem. Saj sem bil vendar njihov direktor. NIKAKOR pa nisem jaz izbiral dobavitelja. Prepričan sem, da bodo to dejstvo, potrdile vse moje sodelavke in sodelavci. Trdno stojim za njihovim trudom in delom, ki so ga opravljali v korist vseh tistih, ki so potrebovali zaščitno opremo. Tega dela niso opravljali na očeh javnosti ampak dolgo v noč za zidovi uprave, svojih domov in v skladiščih Zavoda RS za blagovne rezerve. Vse ponudbe, ki so v času moje odsotnosti prihajale na mojo e_pošto, sem takoj v nadaljnjo obravnavo preposlal na že omenjeni e_naslov:Sedaj pa želim vsaj malo miru, da se odpočijem od Covida-19, kot tudi od vseh neutemeljenih in neresničnih obtoževanj, ki sem jih bil deležen v zadnjem času. Kako si drznejo iz MGRT sporočiti javnosti lažnivo informacijo o mojem počutju v tem času. Javno so namreč zapisali citiram « Ne glede na okužbo je aktivno sodeloval pri vseh poslovnih odločitvah in vodil zavod, saj se je dobro počutil in ni imel hujših zdravstvenih težav« konec citata. O mojem zdravstvenem stanju in počutju sva vedela samo jaz in moja osebna zdravnica. Če bi mi zdravje dopuščalo, bi z veseljem prišel takoj v službo. V zadnjih šestih letih, nisem bil na bolniški NITI EN dan!V prihodnje se bom odzval izključno samo uradnim osebam, če bodo želeli zvedeti kakršnekoli informacije o mojem delu.Očitno tisti, ki so delovali v ozadju in na Zavod pošiljali podatke s kom naj izvedemo naročilo, želijo zvaliti vso krivdo na Zavod in na mene osebno, ki sem fizično iz službe odsoten že več kot en mesec. Jaz in Zavod, pa naj bi bili žrtveno jagnje. NE bo jim uspelo.Saj trdno verjamem, da bo prej kot slej zmagala RESNICA in ne laž..."Vprašanja, povezana z delovanjem svetovalca, ki ga je v zavod za blagovne rezerve poslal minister Zdravko Počivalšek, smo poslali tudi na ministrstvo. Odgovore še čakamo.