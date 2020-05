Ognjevit spopad na vrhu Desusa

V stranki želijo konkretne vsebinske premike

Aleksandra Pivec FOTO: Jure Eržen/delo

Kakšna je vloga Andreja Prebila?

Ljubljana – Če Janez Janša želi, da koalicija obstane, nas bo odslej bolj poslušal, je napovedal eden od članov pred včerajšnjo izredno sejo sveta Desusa , na katerem so strnili vrste ter postavili meje, prek katerih stranka ne bo šla. Kako natančno naj bi dosegli, da jih bo premier bolj upošteval, ni jasno. Strankarski vrh pa je razburil predlog predsedniceo zamenjavi sekretarke DesusaPredsednik sveta Desusa in minister za zdravjesicer zanika, da bi pred glasovanjem grozil z odstopom, če bo Pivčeva pri predlogu vztrajala, a ni preprečil zamenjave. Generalni sekretar Desusa bo za največ pol leta Damjan Stanonik, sicer sekretar, ki s Pivčevo dela na ministrstvu za kmetijstvo. Funkcijo bo opravljal nepoklicno. Stankovičeva je sicer ena od tistih, ki je močno pomagala pri zamenjavi dolgoletnega prvaka stranke, vodila pa je tudi Gantarjevo kampanjo na zadnjih lokalnih volitvah, na katerih je kandidiral za župana Pirana. Pivčeva je sicer zanikala, da bi bila z Gantarjem v sporu,Gantar pa včeraj ni želel napovedovati svojih prihodnjih potez.Namen sveta stranke je bil predvsem umiritev notranjih odnosov. Na terenu namreč razburja odpiranje ideoloških tem, ki se jim SDS in njen prvakne morejo upreti, čeprav so se pred vstopom v koalicijo dogovorili, da se jim bodo izogibali. »Postavili smo jasne mejnike, do katerih je mogoče zadeve tolerirati, torej, da se ideološka vprašanja postavlja pred vsebinska in kdaj je tisti čas, ko se bo treba pogovoriti, ali ima smisel to zgodbo nadaljevati ali pa bodo ta trenja dosegla vrhunec in jih ne bo mogoče več umirjati,« je še povedala Pivčeva in dodala, da niso ideološka stranka, ne na levo in ne na desno.V stranki želijo tudi konkretne vsebinske premike in zato je Pivčevo svet zavezal z nekaj sklepi, uresničevanje katerih bodo preverili predvidoma konec junija. Zahtevajo takojšnjo ustanovitev delovne skupine za pripravo zakona o demografskem skladu in takojšen začetek aktivnosti za ustanovitev urada kot ministrstva brez listnice za demografska vprašanja v Mariboru. Do konca junija želijo na mizi tudi osnutek zakona o dolgotrajni oskrbi ter zagotovitev sredstev za njegovo izvedbo v rebalansu proračuna. Za izboljšanje stanja v zdravstvu in na področju dolgotrajne oskrbe želijo tudi dvig prispevne stopnje na raven evropskih držav.Po besedah Aleksandre Pivec v stranki ni velikih nemirov, ki bi bili vredne posebne pozornosti. »Člani čutijo pomanjkanje komunikacije, na terenu nas ni bilo vsaj dva meseca,« je pojasnila in dodala, da je zdaj čas, da se konsolidirajo in okrepijo.Stranki je morala pojasniti tudi vlogo Andreja Prebila, nekdanjega izvršnega direktorja slabe banke, ki zdaj v družbi Sava turizem opravlja funkcijo svetovalca za konsolidacijo. Pivčeva bi ga rada videla na vrhu demografskega sklada. Prebil, ki ni član stranke, se je včeraj predstavil tudi poslanski skupini. »V stranki in poslanski skupini smo se dogovorili, da vse ljudi, ki jih bomo predlagali na kakšne pomembnejše funkcije, povabimo na pogovore v poslansko skupino, da jih spoznamo in se nato skupaj odločimo,« je pojasnila in na vprašanje, za katero funkcijo je kandidat, odgovorila, da za zdaj še za nobeno.