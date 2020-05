Ograja, ki se je veselijo

Protihrupne ograje bodo na 17 kilometrih proge



Ljubljana – Kar pet isoč prebivalcev Litije, Sevnice in Krškega, ki bivajo v dobrih tisoč stavbah ob železniški progi Ljubljana-Dobova, je dnevno izpostavljenih prekomernemu hrupu. Najnovejša študija, ki je preverjala obremenitev s hrupom v stometrskem pasu vzdolž proge, je zdaj zaključena. Med drugim predvideva, da ljudi ob progi zaščitijo s sedemnajstimi kilometri protihrupnih ograj.Predpisi zahtevajo, da se obremenitev s hrupom ocenjuje vsakih pet let, določa pa se na podlagi povprečja celoletnega prometa. Zaradi ukinitve potniških vlakov v času epidemije – javni prevoz se je ustavil 16. marca -, se je število hrupnih dogodkov »nekoliko znižalo«, kot pravijo na Direkciji republike Slovenije za ceste (DRSC), a na imisije hrupa najbolj vpliva promet tovornih vlakov. Natančnih podatkov o spremembah emisij hrupa v času epidemije covida-19 na DRSC nimajo, a mimo 2520 Litijanov, ki bivajo 563 stavbah stometrskega pasu ob progi – to je toliko ljudi in stavb kot v Sevnici in Krškem skupaj -, se je v času epidemije peljalo več kot 2800 potniških vlakov manj kot v »normalnih« razmerah. Po tem odseku namreč dnevno v obe smeri potuje 59 potniških vlakov.Študija s predlogom protihrupnih ukrepov v občinah Krško, Sevnica in Litija predvideva več sklopov protihrupnih ograj, visokih od dva do 3,5 metra. Medtem ko v Krškem po besedah županaštudije še niso prejeli, bo pa »izboljšanje zaščite vsekakor pozitivno«, pravi Stanko, so Sevničani na predlagane ukrepe že odgovorili. »Posredovali smo pripombe, da bodo pripravljalci dodatno premerili območja, kjer je gostota poselitve večja, hrup pa zato bolj moteč,« je povedal sevniški župan, ki opaža, da je železniškega tovornega prometa v smeri Balkana oziroma Ljubljane vse več. Eno od območij, za katera v Sevnici menijo, da jih je treba dodatno zaščititi pred hrupom, je ob industrijski coni, nasproti katere se nahaja stanovanjska soseska. V posodobitve železniške in cestne infrastrukture na območju Sevnice, Blance in Loga oziroma v železniški koridor, ukinjanje nivojskih prehodov, v gradnjo podhodov in v posodobitev železniške postaje Sevnica, ki je po številu potnikov deveta v državi, naj bi država v naslednjih nekaj letih vložila blizu 20 milijonov evrov. Proga Zidani Most–Dobova že od leta 1990 ni doživela omembe vrednih vlaganj …Slovenija operativnega programa varstva pred hrupom še nima. Poročilo o monitoringu hrupa, ki je podlaga za njegovo pripravo, je trenutno v recenziji. Predvidoma bo zaključeno in predano pristojnemu okoljskemu ministrstvu prihodnji mesec, napovedujejo v DRSC, kjer še menijo, da bi morali investitorji »več pozornosti posvetiti tudi preprečevanju novogradenj stanovanjskih stavb na obremenjenih območjih ob obstoječih prometnicah oziroma zagotavljanju ustrezne zaščite za novozgrajene stanovanjske stavbe«. V nasprotnem, opozarjajo, bodo prizadevanja upravljavcev cest in železnic za zmanjšanje števila preobremenjenih prebivalcev ob infrastrukturnih virih izničena.Zaradi prekomernega hrupa je morala DRSC med 2009 in 2017 »kot organ, ki finančno realizira pravnomočne sodne odločbe in poravnave na podlagi sklepov vlade«, ljudem izplačati 16,8 milijona evrov odškodnin. Po letu 2017 vlada zaradi prekomernega hrupa Direkciji ni naložila nobenega izplačila odškodnine več.